Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Магнітні бурі 6 вересня: сонячна активність буде низькою

Магнітні бурі 6 вересня: сонячна активність буде низькою

Ua ru
6 вересня 2026 10:01
Магнітні бурі 6 вересня: прогноз сонячної активності
У дівчини болить голова. Фото ілюстративне: Magnigic

У неділю, 6 вересня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Геомагнітне поле прогнозують спокійним, а сонячна активність залишатиметься низькою. Імовірність малого та великого геомагнітного шторму оцінюють лише в 1%, водночас шанс спалаху на Сонці М-класу становить 20%.

Про це Новини.LIVE пише з посиланням на прогноз синоптиків Meteoprog.

Реклама

Якою буде геомагнітна активність 6 вересня

За даними Meteoprog, протягом останньої доби сонячна активність була помірною. На Сонці зафіксували два спалахи класу В та п'ять спалахів класу С.

Водночас на неділю прогнозують спокійний рівень геомагнітного поля. Значних магнітних збурень не очікується.

Магнітні бурі 6 вересня: сонячна активність буде низькою - фото 1
Прогноз магнітних бур. Фото: Meteoagent

Актуальніші прогнози також свідчать, що 6 вересня геомагнітна активність залишатиметься на низькому рівні — близько Kp 1,7–2, що відповідає спокійному або слабкому рівню активності.

Читайте також:

Яка ймовірність сонячних спалахів

За прогнозом на 6 вересня, ймовірність малого геомагнітного шторму становить 1%, великого — також 1%.

Водночас імовірність спалаху на Сонці М-класу оцінюють у 20%, а Х-класу — лише в 1%. Кількість сонячних плям прогнозують на рівні 7.

Таким чином, неділя має пройти без значних геомагнітних збурень. За даними актуальних прогнозів, підвищення активності можливе вже на початку наступного тижня, однак сильних магнітних бур найближчими днями не очікують.

Новини.LIVE повідомляли, що в неділю, 6 вересня, в Україні очікується прохолодна, дощова та вітряна погода. Температура вдень становитиме переважно +14...+19 °C, а на півдні та південному сході повітря прогріється до +22...+27 °C. Пориви північно-західного вітру місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Новини.LIVE також писали, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала на вихідні дощі, похолодання та сильний вітер. За її словами, 6 вересня температура в більшості регіонів знизиться до +16...+22 °C, а пориви вітру місцями сягатимуть 15–22 м/с.

Сонце магнітні бурі прогнози сонячна активність шторм
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації