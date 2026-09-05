Прогноз погоди в Україні на 5-6 вересня — Діденко прогнозує похолодання

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Найближчими вихідними, 5 та 6 вересня, в Україні очікується мінлива погода із сильним вітром, дощами та помітним похолоданням. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, пориви вітру місцями сягатимуть 15–22 м/с, тому вона закликає українців бути особливо обережними.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Погода на вихідні в Україні

У суботу, 5 вересня, найтепліше буде на півдні, сході та в окремих центральних областях. На Дніпропетровщині температура повітря підніметься до +26...+32 °C. На півночі очікується +20...+24 °C, а в західних областях — близько +18...+20 °C. Дещо тепліше буде на Закарпатті.

Прогноз погоди на 5 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Через проходження атмосферного фронту дощі найбільш імовірні у західних і північних областях, а також на Вінниччині, Полтавщині та Черкащині. Водночас на півдні, сході, Кіровоградщині та Дніпропетровщині істотних опадів не прогнозують.

У неділю, 6 вересня, температура знизиться практично по всій Україні. Вдень очікується +16...+22 °C, а у південних областях буде трохи тепліше — +24...+26 °C. Дощі охоплять більшість території країни. Окремо Діденко наголосила на сильному вітрі, який зберігатиметься протягом обох вихідних. Місцями пориви можуть досягати 15–22 м/с.

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У Києві в суботу, 5 вересня, вночі та вранці очікується дощ, однак удень переважатиме суха погода. Температура повітря становитиме близько +23...+24 °C. При цьому синоптикиня попередила про сильний вітер.

У неділю в столиці стане прохолодніше — до +17...+19 °C. Очікуються дощ та сильний вітер із поривами до 15–20 м/с.

За словами Діденко, вихідні принесуть українцям стрибки атмосферного тиску, сильний вітер і похолодання. Водночас засмучуватися через короткочасне погіршення погоди не варто — наступного тижня в Україні знову очікується тепло та лагідне осіннє сонце.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року в Україні очікується тепла погода — середня температура може бути на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас синоптики не виключають дощів, гроз і короткочасних похолодань.

Як повідомляли Новини.LIVE, восени в Україні очікуються різкі зміни погодних умов і температурні контрасти. Синоптична ситуація може змінюватися від тривалого сухого тепла до різких похолодань і небезпечних погодних явищ.