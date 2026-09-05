Прогноз погоды в Украине на 5–6 сентября — Диденко прогнозирует похолодание

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В ближайшие выходные, 5 и 6 сентября, в Украине ожидается переменчивая погода с сильным ветром, дождями и заметным похолоданием. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, порывы ветра местами будут достигать 15–22 м/с, поэтому она призывает украинцев быть особенно осторожными.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко, передает Новини.LIVE.

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Погода на выходные в Украине

В субботу, 5 сентября, теплее всего будет на юге, востоке и в отдельных центральных областях. В Днепропетровской температура воздуха поднимется до +26...+32 °C. На севере ожидается +20...+24 °C, а в западных областях — около +18...+20 °C. Немного теплее будет в Закарпатье.

Прогноз погоды на 5 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Из-за прохождения атмосферного фронта дожди наиболее вероятны в западных и северных областях, а также в Винницкой, Полтавской и Черкасской областях. В то же время на юге, востоке, в Кировоградской и Днепропетровской областях существенных осадков не прогнозируется.

В воскресенье, 6 сентября, температура снизится практически по всей Украине. Днем ожидается +16...+22 °C, а в южных областях будет немного теплее — +24...+26 °C. Дожди охватят большую часть территории страны. Отдельно Диденко отметила сильный ветер, который сохранится в течение обоих выходных. Местами порывы могут достигать 15–22 м/с.

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В Киеве в субботу, 5 сентября, ночью и утром ожидается дождь, однако днем преобладает сухая погода. Температура воздуха составит около +23...+24 °C. При этом синоптик предупредила о сильном ветре. В воскресенье в столице станет прохладнее — до +17...+19 °C. Ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 15–20 м/с.

По словам Диденко, выходные принесут украинцам скачки атмосферного давления, сильный ветер и похолодание. В то же время расстраиваться из-за кратковременного ухудшения погоды не стоит — на следующей неделе в Украине снова ожидается тепло и ласковое осеннее солнце.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года в Украине ожидается теплая погода — средняя температура может быть на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время синоптики не исключают дождей, гроз и кратковременных похолоданий.

Как сообщали Новини.LIVE, осенью в Украине ожидаются резкие изменения погодных условий и температурные контрасты. Синоптическая ситуация может меняться от длительной сухой жары до резких похолоданий и опасных погодных явлений.