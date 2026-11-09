Магнитная буря не утихает: чего ожидать метеозависимым сегодня
Магнитная буря на Земле продолжается в понедельник, 9 ноября. Ее уровень оценивается как G1, поэтому она может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, а также стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем и повлиять на маршруты миграции птиц и животных.
Об этом сообщают Meteoprog и Центр прогнозирования космической погоды, передает Новини.LIVE.
Магнитные бури 9 ноября
В течение последних суток солнечная активность находилась на умеренном уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло несколько вспышек класса С, которые не оказывают сильного влияния на Землю, а также три вспышки класса М, самая крупная из которых — М2.
Вспышки класса M относятся к средней категории по мощности среди крупных. В частности, M2 может вызвать незначительные радиопомехи на освещенной Солнцем стороне Земли, а также спровоцировать радиационную бурю.
Геомагнитное поле ожидается на уровне от умеренного до незначительного шторма, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.
Прогнозируется индекс Ap 20, что соответствует умеренному геомагнитному возмущению.
Наиболее заметная геомагнитная активность придется на утро, а после этого магнитное поле Земли вернется к относительно спокойному состоянию.
Солнечная активность на 9 ноября:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури — 30%
- Вероятность сильной геомагнитной бури — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
- Количество солнечных пятен — 33
Рекомендации для метеозависимых:
- контролируйте артериальное давление и держите под рукой рекомендованные врачом препараты;
- уменьшите интенсивность физических нагрузок, отдав предпочтение спокойной прогулке или легкой растяжке;
- снимите мышечное напряжение в области шеи и плеч с помощью контрастного душа, самомассажа или аппликатора;
- увеличьте потребление чистой воды и травяных чаев;
- ограничьте употребление крепкого кофе, энергетиков, алкоголя и слишком соленой или жирной пищи;
- соблюдайте режим сна и спите не менее 7–8 часов;
- регулярно проветривайте помещение;
- избегайте переутомления и эмоциональных перегрузок в пиковые часы.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды, в ноябре не прогнозируются длительные магнитные бури. В то же время метеозависимым рекомендуют следить за обновлениями и заботиться о самочувствии.
А синоптики спрогнозировали погоду в Украине на эту неделю. В частности, в некоторых регионах возможны заморозки, но на юге в середине недели температура воздуха прогреется до +12 °C.