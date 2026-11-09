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Главная Новости дня Магнитная буря не утихает: чего ожидать метеозависимым сегодня

Магнитная буря не утихает: чего ожидать метеозависимым сегодня

Ua ru
9 ноября 2026 08:06
Магнитные бури 9 ноября: прогноз для метеозависимых Новини.LIVE
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Магнитная буря на Земле продолжается в понедельник, 9 ноября. Ее уровень оценивается как G1, поэтому она может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, а также стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем и повлиять на маршруты миграции птиц и животных.

Об этом сообщают Meteoprog и Центр прогнозирования космической погоды, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 9 ноября

В течение последних суток солнечная активность находилась на умеренном уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло несколько вспышек класса С, которые не оказывают сильного влияния на Землю, а также три вспышки класса М, самая крупная из которых — М2.

Прогноз магнітних бур на 9 листопада
Магнитные бури 9 ноября. Фото: Meteoagent

Вспышки класса M относятся к средней категории по мощности среди крупных. В частности, M2 может вызвать незначительные радиопомехи на освещенной Солнцем стороне Земли, а также спровоцировать радиационную бурю.

Геомагнитное поле ожидается на уровне от умеренного до незначительного шторма, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

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Прогнозируется индекс Ap 20, что соответствует умеренному геомагнитному возмущению.

Наиболее заметная геомагнитная активность придется на утро, а после этого магнитное поле Земли вернется к относительно спокойному состоянию.

Солнечная активность на 9 ноября:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури — 30%
  • Вероятность сильной геомагнитной бури — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
  • Количество солнечных пятен — 33

Рекомендации для метеозависимых:

  • контролируйте артериальное давление и держите под рукой рекомендованные врачом препараты;
  • уменьшите интенсивность физических нагрузок, отдав предпочтение спокойной прогулке или легкой растяжке;
  • снимите мышечное напряжение в области шеи и плеч с помощью контрастного душа, самомассажа или аппликатора;
  • увеличьте потребление чистой воды и травяных чаев;
  • ограничьте употребление крепкого кофе, энергетиков, алкоголя и слишком соленой или жирной пищи;
  • соблюдайте режим сна и спите не менее 7–8 часов;
  • регулярно проветривайте помещение;
  • избегайте переутомления и эмоциональных перегрузок в пиковые часы.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды, в ноябре не прогнозируются длительные магнитные бури. В то же время метеозависимым рекомендуют следить за обновлениями и заботиться о самочувствии.

А синоптики спрогнозировали погоду в Украине на эту неделю. В частности, в некоторых регионах возможны заморозки, но на юге в середине недели температура воздуха прогреется до +12 °C.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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