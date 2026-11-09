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Головна Новини дня Магнітна буря не відступає: що очікувати метеозалежним сьогодні

Магнітна буря не відступає: що очікувати метеозалежним сьогодні

Ua ru
9 листопада 2026 08:06
Магнітні бурі 9 листопада: прогноз для метеозалежних Новини.LIVE
Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Магнітна буря на Землі продовжується у понеділок, 9 листопада. Її рівень оцінюють як G1, тому вона здатна вплинути на самопочуття метеозалежних, а також стати причиною незначних збоїв у роботі енергосистем та вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.

Про це повідомляють Meteoprog та Центр прогнозування космічної погоди, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 9 листопада

Упродовж останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці сталося декілька спалахів класу С, які не мають сильного впливу на Землю, а також три М, найбільший з яких М2.

Прогноз магнітних бур на 9 листопада
Магнітні бурі 9 листопада. Фото: Meteoagent

Спалахи класу M належать до середньої категорії за потужністю серед великих. Зокрема, M2 може спричинити незначні радіоперешкоди на освітленому Сонцем боці Землі, а також спровокувати радіаційний шторм.

Геомагнітне поле очікується на рівні від помірного до незначного шторму рівня, а сонячна активність низькою з невеликою ймовірністю спалаху М-класу.

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Найбільш відчутна геомагнітна активність припадає на ранок, а після цього магнітне поле Землі повернеться до відносно спокійного стану.

Сонячна активність на 9 листопада:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
  • Кількість сонячних плям — 33

Рекомендації для метеозалежних:

  • контролюйте артеріальний тиск і тримайте під рукою рекомендовані лікарем препарати;
  • знизьте інтенсивність фізичних навантажень, віддавши перевагу спокійній прогулянці чи легкій розтяжці;
  • зніміть м'язову напругу в ділянці шиї та плечей за допомогою контрастного душу, самомасажу або аплікатора;
  • збільште вживання чистої води та трав'яних чаїв;
  • обмежте міцну каву, енергетики, алкоголь та занадто солону чи жирну їжу;
  • дотримуйтеся режиму сну та спіть не менше 7-8 годин;
  • регулярно провітрюйте приміщення;
  • уникайте перевтоми та емоційних перевантажень у пікові години.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди, у листопаді не прогнозуються тривалі магнітні бурі. Водночас метеозалежним радять стежити за оновленнями та дбати про самопочуття.

А синоптики спрогнозували погоду в Україні на цей тиждень. Зокрема, у деяких регіонах можливі заморозки, але на півдні в середині тижня температура повітря прогріється до +12 °C.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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