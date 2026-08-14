Магнитная буря надвигается: какой будет активность Солнца 14 августа

У мужчины болит голова. Фото: Reuters

В пятницу, 14 августа, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако сильных магнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность остается низкой, а вероятность мощного геомагнитного шторма невелика. В то же время в течение дня геомагнитное поле может быть нестабильным и переходить в активную фазу, поэтому метеозависимым людям стоит обратить внимание на свое самочувствие.

Об этом пишет Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 14 августа: прогноз

Геомагнитное поле в течение дня может колебаться от нестабильного до активного уровня. В то же время вероятность сильного геомагнитного шторма остается невысокой:

вероятность небольшого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки М-класса — 10%;

вероятность вспышки Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 32.

По шкале NOAA геомагнитные бури классифицируются от G1 до G5 — от слабых до экстремальных. Более сильные бури могут влиять на спутники, навигационные системы, радиосвязь и энергетические сети.

Влияют ли магнитные бури на самочувствие

Магнитные бури могут сказываться на самочувствии людей, а заблаговременные предупреждения о повышении геомагнитной активности позволяют заранее учесть возможные риски для здоровья и внимательнее следить за состоянием в периоды, когда вероятность сердечно-сосудистых осложнений может возрастать.

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Новини.LIVE сообщали, что во второй декаде августа жаркий воздух вновь охватит большую часть Европы, за исключением северных регионов. Из-за столкновения теплых и более холодных воздушных масс возрастет риск опасной погоды — ливней, сильного ветра и града. Осадки в течение августа будут распределяться неравномерно, а их количество в целом может быть на 20–40% ниже климатической нормы.

Новини.LIVE писали, что в августе 2026 года прогнозировалось несколько периодов повышенной солнечной активности, которые могут вызвать кратковременные изменения магнитного поля Земли. В то же время в целом геомагнитная обстановка в августе ожидалась преимущественно спокойной.