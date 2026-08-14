Магнітна буря насувається: якою буде активність Сонця 14 серпня

У чоловіка головний біль. Фото: Reuters

У п'ятницю, 14 серпня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак сильних магнітних бур не прогнозують. Сонячна активність залишається низькою, а ймовірність потужного геомагнітного шторму невисока. Водночас протягом дня геомагнітне поле може бути нестабільним та переходити до активного рівня, тому метеозалежним людям варто звернути увагу на своє самопочуття.

Про це пише Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 14 серпня: прогноз

Геомагнітне поле протягом дня може коливатися від нестабільного до активного рівня. Водночас імовірність значного геомагнітного шторму залишається невисокою:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху М-класу — 10%;

ймовірність спалаху Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 32.

За шкалою NOAA геомагнітні бурі класифікують від G1 до G5 — від слабких до екстремальних. Сильніші бурі можуть впливати на супутники, навігаційні системи, радіозв'язок та енергетичні мережі.

Чи впливають магнітні бурі на самопочуття

Магнітні бурі можуть позначатися на самопочутті людей, а завчасні попередження про підвищення геомагнітної активності дають змогу заздалегідь врахувати можливі ризики для здоров’я та уважніше стежити за станом у періоди, коли ймовірність серцево-судинних ускладнень може зростати.

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Новини.LIVE писали, що у другій декаді серпня спекотне повітря знову пошириться на більшу частину Європи, за винятком північних регіонів. Через зустріч теплих і холодніших повітряних мас зросте ризик небезпечної погоди — злив, сильного вітру та граду. Опади протягом серпня розподілятимуться нерівномірно, а їхня кількість загалом може бути на 20–40% нижчою за кліматичну норму.

Новини.LIVE інформували, що у серпні 2026 року прогнозували кілька періодів підвищеної сонячної активності, які можуть викликати короткочасні зміни магнітного поля Землі. Водночас загалом геомагнітна обстановка серпня очікувалась переважно спокійною.