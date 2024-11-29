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МАГАТЭ сообщило о состоянии украинских АЭС после ракетного удара

29 ноября 2024 08:34
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
МАГАТЭ сообщило о состоянии украинских АЭС после ракетного удара 28 ноября
генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: РБК-Украина
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

После ночной массированной комбинированной атаки российских захватчиков по Украине 28 ноября три атомных электростанции на территории нашего государства утром сократили производство электроэнергии. Речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщается на сайте Агентства.

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В МАГАТЭ сообщили, что ситуация после новых российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины еще больше поставила под угрозу ядерную безопасность.

Гросси подчеркнул, что второй раз менее чем через две недели Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС снизили уровень мощности "как предупредительный шаг" во время российской массированной атаки с использованием ракет и дронов.

Одновременно с этим на трех объектах звучала сигнализация о воздушной атаке, рассказал Гросси. Кроме того, добавил он, две команды МАГАТЭ в Украине были вынуждены искать укрытие во время воздушного нападения.

Ранее МАГАТЭ сообщило о снижении электрической мощности на украинских атомных электростанциях из-за российской атаки. Это нанесло ущерб энергетической инфраструктуре страны.

Также Новости.LIVE писали, что Южноукраинская АЭС подписала контракт с "Южэнергостроем" для построения инженерной защиты важных объектов станции на сумму 595 миллионов гривен.

Украина АЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси ядерная опасность

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