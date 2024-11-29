МАГАТЕ повідомило про стан українських АЕС після ракетного удару 28 листопада

генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: РБК-Україна

Після нічної масованої комбінованої атаки російських загарбників по Україні 28 листопада три атомні електростанції на територыъ нашої держави вранці скоротили виробництво електроенергії. Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південно-Українську АЕС.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, повідомляється на сайті Агентства.

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В МАГАТЕ повідомили, що ситуація після нових російських атак на енергетичну інфраструктуру України ще більше поставила під загрозу ядерну безпеку.

Гроссі наголосив, що вдруге менш ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська АЕС знизили рівень потужності "як запобіжний крок" під час російської масованої атаки із використанням ракет і дронів.

Одночасно з цим на трьох об’єктах лунала сигналізація про повітряну атаку, розповів Гроссі. Крім того, додав він, дві команди МАГАТЕ в Україні були змушені шукати укриття під час повітряного нападу.

Раніше МАГАТЕ повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях через російську атаку. Це завдало шкоди енергетичній інфраструктурі країни.

Також Новини.LIVE писали, що Південноукраїнська АЕС підписала контракт з "Юженергобудом" для побудови інженерного захисту важливих об'єктів станції на суму 595 мільйонів гривень.