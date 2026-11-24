Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во вторник, 24 ноября, посетили Холм Славы в Ужгороде, где похоронены 315 украинских военнослужащих. Во время чествования погибших защитников венгерский чиновник сообщил о предоставлении Украине гуманитарной помощи на сумму около 132,1–134,7 млн гривен.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

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Зеленский и Мадьяр посетили Холм Славы

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время встречи поблагодарил украинского лидера Владимира Зеленского за возможность вместе почтить память павших защитников. По его словам, он впервые посетил Холм Славы в Ужгороде в 2024 году, когда еще был представителем политической оппозиции.

"Имел возможность увидеть, как прекрасно здесь все приведено в порядок, какой достойный вид сейчас имеет это кладбище", — отметил венгерский премьер.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр чтят память павших защитников. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что хочет почтить память всех военнослужащих, защищавших Украину.

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"Я хочу поблагодарить всех воинов, которые защищали наше государство, которые защищали нашу страну. У нас впереди встречи, мы будем работать с нашими командами. Думаю, что позже мы обязательно поговорим с прессой обо всех деталях", — сказал он.

Венгрия предоставит Украине гуманитарную помощь

Отдельно Мадьяр подчеркнул, что Венгрия окажет Украине поддержку на сумму около миллиарда форинтов. В пакет помощи входит медицинское и энергетическое оборудование, лекарственные средства и транспорт.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Фото: кадр из видео

Также во время встречи тет-а-тет во вторник, 24 ноября, украинская и венгерская стороны достигли договоренностей по десяти пунктам, касающимся прав венгерского национального меньшинства в Закарпатской области. Речь идет о языковых, культурных и образовательных аспектах.

Мы писали, что поездка Петера Мадяра стала первым визитом венгерского политика в Украину после его назначения на пост главы правительства. В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество и европейскую интеграцию Украины.

Новини.LIVE сообщали, что перед поездкой в Украину Петер Мадьяр выступил в парламенте, где охарактеризовал Россию как государство-агрессора, а Украину — как сторону, подвергшуюся нападению. Кроме того, политик стремился встретиться с венгерской общиной.