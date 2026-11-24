Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр та Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у вівторок, 24 листопада відвідали Пагорб Слави в Ужгороді, де поховані 315 українських військових. Під час вшанування полеглих захисників угорський посадовець повідомив про надання Україні гуманітарної допомоги на суму близько 132,1–134,7 млн гривень.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із місця подій.

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Зеленський і Мадяр відвідали Пагорб Слави

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час зустрічі подякував українському лідеру Володимиру Зеленському за можливість разом вшанувати полеглих захисників. За його словами, він вперше відвідав Пагорб Слави в Ужгороді у 2024 році, коли ще був представником політичної опозиції.

"Мав можливість побачити, як гарно впорядкували, який достойний вигляд зараз має це кладовище", — зазначив угорський прем’єр.

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вшановують полеглих захисників. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що хоче вшанувати всіх військовослужбовців, які захищали Україну.

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"Я хочу подякувати всім воїнам, які захищали нашу державу, які захищали нашу країну. У нас попереду зустрічі ми будемо працювати з нашими командами. Я думаю, що ми пізніше про всі деталі обов'язково поспілкуємося з пресою", — сказав він.

Угорщина надасть Україні гуманітарну допомогу

Окремо Мадяр наголосив, що Угорщина надасть Україні підтримку на суму близько мільярда форинтів. До пакета допомоги входить медичне та енергетичне обладнання, лікарські засоби й транспорт.

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Фото: кадр із відео

Також під час зустрічі тет-а-тет у вівторок, 24 листопада, українська та угорська сторона досягли домовленостей щодо десяти пунктів, які стосуються прав угорської національної меншини в Закарпатській області. Йдеться про мовні, культурні, освітні аспекти.

Ми писали, що поїздка Петера Мадяра стала першим візитом угорського політика до України після його призначення на посаду глави уряду. Під час зустрічі сторони обговорили двосторонню співпрацю та європейську інтеграцію України.

Новини.LIVE інформували, що перед поїздкою до України Петер Мадяр виступив у парламенті, де охарактеризував Росію як державу-агресорку, а Україну — як сторону, що зазнала нападу. Окремо політик прагнув зустрітись з угорською громадою.