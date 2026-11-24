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Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, який прибув на Закарпаття з першим візитом до України на цій посаді. Раніше зазначалось, що сторони планують обговорити питання двосторонніх відносин та європейської інтеграції України.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на оприлюднені кадри зустрічі в соцмережах.

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