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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром, который прибыл в Закарпатье с первым визитом в Украину в этой должности. Ранее сообщалось, что стороны планируют обсудить вопросы двусторонних отношений и европейской интеграции Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на опубликованные в соцсетях кадры встречи.

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