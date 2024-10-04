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Лукашенко сделал циничное заявление о восстановлении Украины после войны

4 октября 2024 18:55
Галина Шподарева - редактор
Заявление Лукашенко относительно восстановления Украины — на что рассчитывает диктатор
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото: росСМИ
Галина Шподарева - редактор

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что США откажутся восстанавливать Украину после завершения войны, а сделать это сможет Беларусь. Также Лукашенко упрекнул Владимира Зеленского в том, что тот "не едет в Минск или Москву, чтобы в конце концов закончить эту войну".

Об этом сообщило белорусское издание Белта в пятницу, 4 октября.

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Лукашенко заявил, что после окончания войны восстанавливать Украину будет некому, ведь США будут заняты своими внутренними проблемами. Поэтому помочь Украине в восстановлении готова Беларусь.

"Руководству Украины нужно взять голову в руки и понять, что им, в первую очередь, нужно будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", — заявил Лукашенко.

Также белорусский диктатор упрекнул Президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот не едет в Минск или Москву, чтобы "в конце концов закончить эту войну".

"Он думает, что американцы восстановят Украину после войны и они будут "богатыми", крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет", — заявил Лукашенко.

Реакция Украины на заявление Лукашенко

Руководитель Центра противодействий дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал заявление Лукашенко. По его мнению, такие высказывания — свидетельство веры Лукашенко в "дружбу" Украины и Беларуси после войны.

"Ничего странного. У русских, ну и Лукашенко, есть пример грузинской модели, в которую свято верят. Это когда после войны — дружба, жвачка. Иначе они не мыслят. Но дурак мыслью богатеет", — написал Коваленко.

комментарий Коваленко
Сообщение Андрея Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, президент США Джо Байден и лидеры 30 других стран подписали совместную декларацию членов G7 и ЕС по восстановлению Украины, подтвердив, среди прочего, свои обязательства заморозить российские активы до выплаты Россией репараций.

Ранее Новини.LIVE писали, что новым главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины назначен бывший мэр Житомира Сергей Сухомлин.

США Александр Лукашенко восстановление война в Украине Россия

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