Колишній мер Житомира Сергій Сухомлин очолив Державне агентство відновлення

Ексмер Житомира Сергій Сухомлин. Фото: Facebook

Колишнього мера Житомира Сергія Сухомлина призначено новим головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Чутки про такі кадрові зміни з'явилися відразу після того, як Сухомлин достроково склав свої повноваження мера 19 вересня.

Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук у Telegram у п'ятницю, 27 вересня.

Читайте також:

Колишній мер Житомира очолив Держагентство відновлення

"Кабінетом Міністрів України призначено: Сухомлина Сергія Івановича Головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", — написав Тарас Мельничук.

Повноваження міського голови Житомира Сергій Сухомлин достроково припинив 19 вересня.

Нагадаємо, за дострокове припинення повноважень Житомирського міського голови проголосували депутати на позачерговій сесії Житомирської міської ради. Замість Сергія Сухомлина керуватиме містом секретар Житомирської міськради Галина Шиманська.

Раніше Новини.LIVE писали, що що у вересні в українському уряді відбулися кадрові зміни — деякі міністри були звільнені, а на їхні посади призначили інших людей. Як повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк, відповідна тенденція восени зберігатиметься.