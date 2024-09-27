Бывший мэр Житомира Сергей Сухомлин возглавил Государственное агентство восстановления

Эксмер Житомира Сергей Сухомлин. Фото: Facebook

Бывший мэр Житомира Сергей Сухомлин назначен новым председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Слухи о таких кадровых изменениях появились сразу после того, как Сухомлин досрочно сложил полномочия мэра 19 сентября.

Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 27 сентября.

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"Кабинетом Министров Украины назначено: Сухомлина Сергея Ивановича Главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", — написал Тарас Мельничук.

Полномочия мэра Житомира Сергей Сухомлин досрочно прекратил 19 сентября.

Напомним, за досрочное прекращение полномочий Житомирского городского головы проголосовали депутаты на внеочередной сессии Житомирского городского совета. Вместо Сергея Сухомлина будет руководить городом секретарь Житомирского горсовета Галина Шиманская.

Ранее Новини.LIVE писали, что в сентябре в украинском правительстве произошли кадровые изменения — некоторые министры были уволены, а на их должности назначили других людей. Как сообщил народный депутат Михаил Цымбалюк, соответствующая тенденция осенью будет сохраняться.