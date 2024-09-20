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Ексмера Житомира планують призначити головою Державного агентства з питань відновлення, — ЗМІ

20 вересня 2024 15:09
Галина Шподарева - редактор
Ексмера Житомира Сергія Сухомлина планують призначити головою Держагентства з питань відновлення
Ексмер Житомира Сергій Сухомлин. Фото: Facebook
Галина Шподарева - редактор

Напередодні мер Житомира достроково склав свої повноваження. А вже сьогодні з'явилася інформація, що Сергія Сухомлина планують призначити головою Державного агентства з питань відновлення.

Про це повідомило видання "Суспільне Житомир" із посиланням на власне джерело в уряді. 

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Кадрові зміни 

За дострокове припинення повноважень Житомирського міського голови 19 вересня проголосували депутати на позачерговій сесії Житомирської міської ради. Замість Сергія Сухомлина керуватиме містом секретар Житомирської міськради Галина Шиманська.

20 вересня джерело в уряді повідомило, що Сергія Сухомлина планують призначити головою Державного агентства з питань відновлення.

На позачерговій сесії Житомирської міської ради 19 вересня Сергій Сухомлин попросив депутатів підтримати проєкт рішення про дострокове складання своїх повноважень та сказав, що "це складне рішення, яке приймалося декілька тижнів".

"Я поки що не можу казати, у зв'язку з чим воно приймається. Думаю, десь на наступному тижні все зможу розказати", — сказав Сухомлин.

Офіційного підтвердження цим кадровим змінам поки немає. 

Нагадаємо, 20 вересня стало відомо, що звільнено двох заступників начальника ГУР Кирила Буданова — Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Міністр оборони Рустем Умєров вивів їх у розпорядження. 

Раніше ми писали, що у вересні в українському уряді відбулися кадрові зміни: деякі міністри були звільнені, а на їх посади призначили інших людей. Як повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк, відповідна тенденція восени зберігатиметься.

Житомир Україна звільнення кадрові зміни відновлення

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