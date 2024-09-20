Звільнено двох заступників начальника ГУР — Зайцева та Остапенка

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Рустем Умєров/Facebook

Звільнено двох заступників начальника ГУР Кирила Буданова — Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Міністр оборони Рустем Умєров вивів їх у розпорядження.

Про це повідомило видання "Бабель" із посиланням на джерела в різних силових структурах, дотичних до Сил оборони та безпеки, у п'ятницю, 20 вересня.

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Звільнення заступників Кирила Буданова

Заступників начальника Головного управління розвідки Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка звільнили близько тижня тому.

"Обох називають людьми колишнього міністра оборони, а зараз посла в Словенії Андрія Тарана. З Будановим звільнення не погоджували і не радилися з ним із цього приводу", — йдеться в публікації.

Звільняти заступників начальника ГУР уповноважений міністр оборони, який підпорядковується президенту.

Звільнення заступників начальника ГУР — версії

Співрозмовник, близький до звільнених, висунув версію, що за цими змінами стоїть сам Буданов. Інше джерело зазначає, що таке рішення ухвалили на Банковій, щоб послабити Буданова. Коментарів від самих Остапенка і Зайцева поки не надходило.

"Днями колишній нардеп, а нині блогер Борислав Береза повідомив, що в Офісі президента збираються звільнити Буданова. Один з членів профільного комітету Верховної Ради зазначив, що "в короткій перспективі" це точно не відбудеться", — пише видання.

Нагадаємо, у вересні в українському уряді відбулися кадрові зміни: деякі міністри були звільнені, а на їх посади призначили інших людей. Як повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк, відповідна тенденція зберігатиметься і восени.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Згідно з указом, туди, зокрема, увійшов новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга.