Уволены два заместителя начальника ГУР — Зайцев и Остапенко

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Рустем Умеров/Facebook

Уволены два заместителя начальника ГУР Кирилла Буданова — Виктор Зайцев и Игорь Остапенко. Министр обороны Рустем Умеров вывел его в распоряжение.

Об этом сообщило издание "Бабель" со ссылкой на источники в различных силовых структурах, касающихся Сил обороны и безопасности, в пятницу, 20 сентября.

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Заместителей начальника Главного управления разведки Виктора Зайцева и Игоря Остапенко уволили около недели назад.

"Обоих называют людьми бывшего министра обороны, а сейчас посла в Словении Андрея Тарана. С Будановым увольнение не согласовывали и не советовались с ним по этому поводу", — говорится в публикации.

Увольнять заместителей начальника ГУР уполномочен министр обороны, который подчиняется президенту.

Увольнение заместителей начальника ГУР — версии

Собеседник, близкий к уволенным, выдвинул версию, что за этими изменениями стоит сам Буданов. Другой источник отмечает, что такое решение приняли на Банковой, чтобы ослабить Буданова. Комментариев от самих Остапенко и Зайцева пока не поступало.

"На днях бывший нардеп, а ныне блогер Борислав Береза сообщил, что в Офисе президента собираются уволить Буданова. Один из членов профильного комитета Верховной Рады отметил, что "в короткой перспективе" это точно не произойдет", — пишет издание.

Напомним, в сентябре в украинском правительстве произошли кадровые изменения: некоторые министры были уволены, а на их должности назначили других людей. Как сообщил народный депутат Михаил Цымбалюк, соответствующая тенденция осенью будет сохраняться.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Согласно указу, туда, в частности, вошел новый министр иностранных дел Андрей Сибига.