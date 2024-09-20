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Экс-мера Житомира планируют назначить главой Государственного агентства по восстановлению, — СМИ

20 сентября 2024 15:09
Галина Шподарева - редактор
Экс-мэра Житомира Сергея Сухомлина планируют назначить главой Госагентства по вопросам восстановления
Экс-мер Житомира Сергей Сухомлин. Фото: Facebook
Галина Шподарева - редактор

Накануне мэр Житомира досрочно сдал свои полномочия. А уже сегодня появилась информация, что Сергея Сухомлина планируют назначить главой Государственного агентства по восстановлению.

Об этом сообщило издание "Суспільне Житомир" со ссылкой на собственный источник в правительстве в пятницу, 20 сентября.

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Кадровые изменения

За досрочное прекращение полномочий Житомирского городского головы 19 сентября проголосовали депутаты на внеочередной сессии Житомирского городского совета. Вместо Сергея Сухомлина будет руководить городом секретарь Житомирского горсовета Галина Шиманская.

20 сентября источник в правительстве сообщил, что Сергея Сухомлина планируют назначить председателем Государственного агентства по вопросам восстановления.

На внеочередной сессии Житомирского городского совета 19 сентября Сергей Сухомлин попросил депутатов поддержать проект решения о досрочном сложении своих полномочий и сказал, что "это сложное решение, которое принималось несколько недель".

"Я пока не могу говорить, в связи с чем оно принимается. Думаю, где-то на следующей неделе все смогу рассказать", — сказал Сухомлин.

Официального подтверждения этим кадровым изменениям пока нет. 

Напомним, 20 сентября стало известно, что уволены два заместителя начальника ГУР Кирилла Буданова — Виктор Зайцев и Игорь Остапенко. Министр обороны Рустем Умеров вывел его в распоряжение.

Ранее мы писали, что в сентябре в украинском правительстве произошли кадровые изменения: некоторые министры были уволены, а на их должности назначили других людей. Как сообщил народный депутат Михаил Цымбалюк, соответствующая тенденция осенью будет сохраняться.

Житомир Украина увольнение кадровые изменения восстановление

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