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Главная Новости дня Лукашенко на встрече с Путиным призвал ЕС объединиться с Россией

Лукашенко на встрече с Путиным призвал ЕС объединиться с Россией

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 19:53
Лукашенко призвал ЕС к объединению с Россией
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: росСМИ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в пятницу, 1 августа, призвал Европейский Союз объединиться со страной-террористкой. Он говорит, что необходимо "отойти от конфронтации".

Об этом сообщают беларусские СМИ.

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"Им бы надо было не тягаться с нами лоб в лоб, а вместе быть. Евросоюз и Россия. Если бы объединить, это была бы сила. Они этого не понимают", — сказал он.

В то же время Лукашенко заявил, что такого не допустят Соединенные Штаты Америки, поскольку для них это "страшно".

"Это страшнее, чем Китай был бы. Если бы это объединить, это было бы силой. Но они этого не понимают. Да им, наверное, и не надо", — добавил самопровозглашенный президент Беларуси.

Напомним, 1 августа Путин назвал свои условия для завершения войны против Украины. По его словам, они были озвучены в июне 2025 года.

А глава Украинской ассоциации международного права Ольга Буткевич ответила, можно ли наказать Беларусь и КНДР за участие в войне.

Европейский союз Беларусь США Александр Лукашенко Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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