Лукашенко закликав ЄС до об'єднання з Росією

Лукашенко на зустрічі з Путіним закликав ЄС обʼєднатися з Росією
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у пʼятницю, 1 серпня, закликав Європейський Союз обʼєднатися з країною-терористкою. Він каже, що необхідно "відійти від конфронтації".
Про це повідомляють білоруські ЗМІ.
Заклик до ЄС
"Їм би треба було не тягатися з нами лоб в лоб, а разом бути. Євросоюз і Росія. Якби обʼєднати, це була б сила. Вони цього не розуміють", — сказав він.
Водночас Лукашенко заявив, що такого не допустять Сполучені Штати Америки, оскільки для них це "страшно".
"Це страшніше, ніж Китай був би. Якби це об'єднати, це було б силою. Але вони цього не розуміють. Та їм, напевно, і не треба", — додав самопроголошений президент Білорусі.
Нагадаємо, 1 серпня Путін назвав свої умови для завершення війни проти України. За його словами, вони були озвучені у червні 2025 року.
А глава Української асоціації міжнародного права Ольга Буткевич відповіла, чи можна покарати Білорусь та КНДР за участь у війні.
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