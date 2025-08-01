Лукашенко закликав ЄС до об'єднання з Росією

Олександр Лукашенко та Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у пʼятницю, 1 серпня, закликав Європейський Союз обʼєднатися з країною-терористкою. Він каже, що необхідно "відійти від конфронтації".

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

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"Їм би треба було не тягатися з нами лоб в лоб, а разом бути. Євросоюз і Росія. Якби обʼєднати, це була б сила. Вони цього не розуміють", — сказав він.

Водночас Лукашенко заявив, що такого не допустять Сполучені Штати Америки, оскільки для них це "страшно".

"Це страшніше, ніж Китай був би. Якби це об'єднати, це було б силою. Але вони цього не розуміють. Та їм, напевно, і не треба", — додав самопроголошений президент Білорусі.

Нагадаємо, 1 серпня Путін назвав свої умови для завершення війни проти України. За його словами, вони були озвучені у червні 2025 року.

А глава Української асоціації міжнародного права Ольга Буткевич відповіла, чи можна покарати Білорусь та КНДР за участь у війні.