Чи покарають Білорусь та КНДР за участь у війні

Путін та Лукашенко. Фото: Reuters

Президентка Української асоціації міжнародного права Ольга Буткевич пояснила, чи можливо покарати Білорусь та Північну Корею за участь у повномасштабній війні Росії проти України. За словами юристки, це цілком реально.

Про це Ольга Буткевич розповіла у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Президентка Української асоціації міжнародного права Ольга Буткевич заявила, що Білорусь та КНДР можуть притягнути до відповідальності за злочини проти України.

За її словами, Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України буде поширюватися не лише на вище політичне керівництво РФ, а й на лідерів країн, що допомагали Росії у повномасштабній війні проти України.

"Цей трибунал, він буде поширюватися. Це трибунал щодо лише одного злочину — щодо злочину агресії. Злочин агресії є так званий "лідерський". Це вище політичне, військове керівництво. Можливо, РНБО Росії, яке давало згоду на агресивні дії в Україні. Можливо, ми зможемо згадати тут сенаторів, які голосували про введення військ в Україну. Можливо, Конституційний суд, який проголосував за так зване входження регіонів України до території Росії.

Крім цього, це вище військово-політичне керівництво Білорусі. Цілком ймовірно, що Північної Кореї. Але це буде після збору доказів відповідної слідчої процедури", — пояснила Буткевич.

Раніше Ольга Буткевич відповіла, чи можна судити російського диктатора Путіна без його присутності.

Нещодавно Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.