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Накажут ли РБ и КНДР за участие в войне против Украины — детали

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 12:01
Накажут ли Беларусь и КНДР за участие в войне
Путин и Лукашенко. Фото: Reuters

Президент Украинской ассоциации международного права Ольга Буткевич объяснила, возможно ли наказать Беларусь и Северную Корею за участие в полномасштабной войне России против Украины. По словам юриста, это вполне реально.

Об этом Ольга Буткевич рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Накажут ли Беларусь и КНДР за преступления против Украины

Президент Украинской ассоциации международного права Ольга Буткевич заявила, что Беларусь и КНДР могут привлечь к ответственности за преступления против Украины.

По ее словам, Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины будет распространяться не только на высшее политическое руководство РФ, но и на лидеров стран, которые помогали России в полномасштабной войне против Украины.

"Этот трибунал, он будет распространяться. Это трибунал по только одному преступлению — по преступлению агрессии. Преступление агрессии является так называемым "лидерским". Это высшее политическое, военное руководство. Возможно, СНБО России, которое давало согласие на агрессивные действия в Украине. Возможно, мы сможем вспомнить здесь сенаторов, которые голосовали о введении войск в Украину. Возможно, Конституционный суд, который проголосовал за так называемое вхождение регионов Украины в территорию России.

Кроме этого, это высшее военно-политическое руководство Беларуси. Вполне вероятно, что Северной Кореи. Но это будет после сбора доказательств соответствующей следственной процедуры", — объяснила Буткевич.

Ранее Ольга Буткевич ответила, можно ли судить российского диктатора Путина без его присутствия.

Недавно Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Беларусь владимир путин КНДР военные преступления наказание война в Украине
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
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