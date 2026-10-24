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Главная Новости дня Лубинец в день обмена встретился с российским омбудсменом

Лубинец в день обмена встретился с российским омбудсменом

Ua ru
24 октября 2026 18:21
Лубинец рассказал о договоренностях с российским омбудсменом facebook.com/dmytro.lubinets
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел рабочую встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой. Стороны договорились продолжить гуманитарное сотрудничество. Оно будет касаться защиты прав украинцев на временно оккупированных территориях и в России, возвращения пленных и воссоединения семей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дмитрия Лубинца в субботу, 24 октября.

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О чем договорились Лубинец и Лантратова

По словам Дмитрия Лубинца, встреча с российским уполномоченным по правам человека состоялась традиционно в день обмена. Омбудсмен подчеркнул, что основной задачей является усиление гуманитарного взаимодействия для защиты украинских граждан, находящихся на временно оккупированных территориях и в РФ.

Объясняя цель переговоров, Лубинец отметил, что стороны стремятся активизировать работу в этом направлении:

"Традиционно в день обмена состоялась рабочая встреча с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой.
Главная цель — это усиление гуманитарного направления в целях защиты прав наших граждан на ВОТ и в РФ".

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В ходе встречи стороны договорились продолжить реализацию договоренностей и практик, которые ранее дали положительные результаты. В частности, речь идет о верификации и возвращении военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц, передаче писем, взаимных посещениях и проверке условий содержания.

Также в рамках гуманитарного сотрудничества планируется продолжить работу по воссоединению семей и установлению судьбы людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Что Лубинец сказал о дальнейшем сотрудничестве с РФ

Отдельно Дмитрий Лубинец сообщил о договоренности продолжать обеспечение украинских и российских военнопленных посылками. Он также заявил о положительных результатах в вопросе воссоединения семей и связал этот процесс со своими прямыми договоренностями с Яной Лантратовой.

Комментируя роль прямых контактов с российской стороной, омбудсмен подчеркнул, что этот канал коммуникации системно используется для решения гуманитарных вопросов. Он также заявил о намерении активизировать эту работу в целях оказания помощи украинским гражданам.

"Также договорились продолжать сотрудничество в обеспечении посылками украинских и российских военнопленных.

Отдельно у нас есть положительные наработки — взаимное воссоединение семей. Этот процесс состоялся благодаря непосредственно моим прямым договоренностям с Яной Лантратовой.

Фактически мой канал коммуникации — единственный прямой канал с российской стороной, который системно работает над гуманитарным треком. Я работаю над его укреплением, чтобы помочь нашим гражданам!", — резюмировал Лубинец.

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Скриншот заявления Лубинца/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 23 октября 20026 года Украина вернула из российского плена 270 граждан, среди которых 261 военнослужащий и девять гражданских лиц. Большинство освобожденных находились в плену с 2022 года, в частности защитники Мариуполя, а пятеро украинцев ранее считались погибшими в результате теракта в Оленевке.

Новини.LIVE писали, что с начала полномасштабной войны из российского плена освободили 9 996 человек. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов после обмена, в ходе которого домой вернулись 270 украинцев. По его словам, следующий обмен станет юбилейным по общему количеству освобожденных.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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