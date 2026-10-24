Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів робочу зустріч із російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Сторони домовилися продовжити гуманітарну співпрацю. Вона стосуватиметься захисту прав українців на тимчасово окупованих територіях і в Росії, повернення полонених та возз’єднання родин.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Дмитра Лубінця у суботу, 24 жовтня.

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Про що домовилися Лубінець і Лантратова

За словами Дмитра Лубінця, зустріч із російською уповноваженою з прав людини відбулася традиційно в день обміну. Омбудсман наголосив, що основним завданням є посилення гуманітарної взаємодії для захисту українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і у РФ.

Пояснюючи мету переговорів, Лубінець зазначив, що сторони прагнуть посилити роботу в цьому напрямі:

"Традиційно у день обміну провели робочу зустріч з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

Головна мета — це посилення гуманітарного треку задля захисту прав наших громадян на ТОТ та у РФ".

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Під час зустрічі сторони погодилися продовжити реалізацію домовленостей і практик, які раніше дали позитивні результати. Зокрема, йдеться про верифікацію та повернення військовополонених і незаконно утримуваних цивільних осіб, передачу листів, взаємні відвідування та перевірку умов утримання.

Також у межах гуманітарної співпраці планують продовжити роботу над возз’єднанням сімей і встановленням долі людей, зниклих безвісти за особливих обставин.

Що Лубінець сказав про подальшу співпрацю з РФ

Окремо Дмитро Лубінець повідомив про домовленість продовжувати забезпечення українських і російських військовополонених посилками. Він також заявив про позитивні результати у питанні возз’єднання родин і пов’язав цей процес зі своїми прямими домовленостями з Яною Лантратовою.

Коментуючи роль прямих контактів із російською стороною, омбудсман наголосив, що цей канал комунікації системно використовується для розв’язання гуманітарних питань. Він також заявив про намір посилювати цю роботу задля допомоги українським громадянам.

"Також домовилися продовжувати співпрацю у забезпеченні посилками українських та російських військовополонених.

Окремо ми маємо позитивні напрацювання — взаємне возз’єднання родин. Цей процес відбувся за безпосередньо моїх прямих домовленостей із Яною Лантратовою.

Фактично мій канал комунікації — єдиний прямий канал із російською стороною, який системно працює над гуманітарним треком. Я працюю над посиленням цього задля допомоги нашим громадянам!", — резюмував Лубінець.

Скриншот заяви Лубінця/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 23 жовтня 20026 року Україна повернула з російського полону 270 громадян, серед яких 261 військовослужбовець і дев’ять цивільних. Більшість звільнених перебувала в полоні з 2022 року, зокрема захисники Маріуполя, а п’ятьох українців раніше вважали загиблими внаслідок теракту в Оленівці.

Новини.LIVE писали, що від початку повномасштабної війни з російського полону звільнили 9 996 людей. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов після обміну, під час якого додому повернулися 270 українців. За його словами, наступний обмін стане ювілейним за загальною кількістю звільнених.