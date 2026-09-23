Лубинец: украинско-венгерская группа провела мониторинг на Закарпатье

Мониторинговые визиты на Закарпатье. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

Украинско-венгерская рабочая группа впервые провела мониторинговые визиты на Закарпатье. Три группы посетили 11 учебных заведений и пообщались с учениками и учителями. Также они проверили, как обеспечивается право представителей венгерского национального меньшинства на обучение на родном языке.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

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Украинско-венгерская группа провела мониторинг на Закарпатье

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, три украинско-венгерские группы посетили 11 учебных заведений на Закарпатье. В ходе визитов они пообщались с учениками и учителями и ознакомились с организацией обучения.

Также рабочая группа проверила, как на практике обеспечивается право представителей венгерского национального меньшинства на обучение на родном языке.

Лубинец отметил, что во время мониторинговых визитов удалось увидеть реальную ситуацию и услышать людей. По его словам, совместная работа будет продолжаться и в дальнейшем.

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Омбудсмен так подытожил результаты первых визитов:

"Мы видим реальную ситуацию, слышим людей и понимаем, что требует дополнительного внимания. Эту совместную работу продолжим и в дальнейшем".

Скриншот сообщения Лубинца/Facebook

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Новини.LIVE также сообщали, что в конце мая 2026 года Еврокомиссия положительно оценила диалог Украины и Венгрии по правам национальных меньшинств. Марта Кос подчеркнула важность конструктивного взаимодействия Киева и Будапешта для евроинтеграционного пути Украины. Она также заявила о поддержке открытия всех переговорных кластеров с Украиной и Молдовой к лету.