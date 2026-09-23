Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лубинец: украинско-венгерская группа впервые провела мониторинг на Закарпатье

Лубинец: украинско-венгерская группа впервые провела мониторинг на Закарпатье

Ua ru
23 сентября 2026 09:36
Лубинец: украинско-венгерская группа провела мониторинг на Закарпатье
Мониторинговые визиты на Закарпатье. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

Украинско-венгерская рабочая группа впервые провела мониторинговые визиты на Закарпатье. Три группы посетили 11 учебных заведений и пообщались с учениками и учителями. Также они проверили, как обеспечивается право представителей венгерского национального меньшинства на обучение на родном языке.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Реклама

Украинско-венгерская группа провела мониторинг на Закарпатье

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, три украинско-венгерские группы посетили 11 учебных заведений на Закарпатье. В ходе визитов они пообщались с учениками и учителями и ознакомились с организацией обучения.

Также рабочая группа проверила, как на практике обеспечивается право представителей венгерского национального меньшинства на обучение на родном языке.

Лубинец отметил, что во время мониторинговых визитов удалось увидеть реальную ситуацию и услышать людей. По его словам, совместная работа будет продолжаться и в дальнейшем.

Читайте также:

Омбудсмен так подытожил результаты первых визитов:

"Мы видим реальную ситуацию, слышим людей и понимаем, что требует дополнительного внимания. Эту совместную работу продолжим и в дальнейшем".

null
Скриншот сообщения Лубинца/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что отношения Украины и Венгрии постепенно меняются после смены венгерского правительства и подходов к двусторонним вопросам. Владимир Зеленский заявил, что Киев и Будапешт движутся в правильном направлении, хотя процесс остается непростым. Президент также подчеркнул важность единства европейских стран.

Новини.LIVE также сообщали, что в конце мая 2026 года Еврокомиссия положительно оценила диалог Украины и Венгрии по правам национальных меньшинств. Марта Кос подчеркнула важность конструктивного взаимодействия Киева и Будапешта для евроинтеграционного пути Украины. Она также заявила о поддержке открытия всех переговорных кластеров с Украиной и Молдовой к лету.

Венгрия Закарпатье Дмитрий Лубинец омбудсмен нацменьшинства
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации