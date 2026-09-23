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Головна Новини дня Лубінець: українсько-угорська група вперше провела моніторинг на Закарпатті

Лубінець: українсько-угорська група вперше провела моніторинг на Закарпатті

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23 вересня 2026 09:36
Лубінець: українсько-угорська група провела моніторинг на Закарпатті
Моніторингові візити на Закарпатті. Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Українсько-угорська робоча група вперше провела моніторингові візити на Закарпатті. Три групи відвідали 11 закладів освіти та поспілкувалися з учнями й учителями. Також вони перевірили, як забезпечується право представників угорської національної меншини навчатися рідною мовою.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Новини.LIVE.

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Українсько-угорська група провела моніторинг на Закарпатті

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, три українсько-угорські групи відвідали 11 закладів освіти на Закарпатті. Під час візитів вони поспілкувалися з учнями та вчителями й ознайомилися з організацією навчання.

Також робоча група перевірила, як на практиці забезпечується право представників угорської національної меншини на навчання рідною мовою.

Лубінець зазначив, що під час моніторингових візитів вдалося побачити реальну ситуацію та почути людей. За його словами, спільна робота триватиме й надалі.

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Омбудсмен так підсумував результати перших візитів:

"Бачимо реальну ситуацію, чуємо людей і розуміємо, що потребує додаткової уваги. Цю спільну роботу продовжимо й надалі".

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Скриншот повідомлення Лубінця/Facebook

Новини.LIVE інформували, що відносини України та Угорщини поступово змінюються після зміни угорського уряду та підходів у двосторонніх питаннях. Володимир Зеленський заявив, що Київ і Будапешт рухаються у правильному напрямку, хоча процес залишається непростим. Президент також наголосив на важливості єдності європейських країн.

Новини.LIVE також повідомляли, що наприкінці травня 2026 року Єврокомісія позитивно оцінила діалог України та Угорщини щодо прав національних меншин. Марта Кос наголосила на важливості конструктивної взаємодії Києва і Будапешта для євроінтеграційного шляху України. Вона також заявила про підтримку відкриття всіх переговорних кластерів з Україною та Молдовою до літа.

Угорщина Закарпаття Дмитро Лубінець омбудсмен нацменшини
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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