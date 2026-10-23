Украина вернула семерых гражданских из оккупации 23 октября

Возвращение мирных жителей из зоны оккупации. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в пятницу, 23 октября, страна вернула ещё семерых гражданских лиц из зоны оккупации. Среди них — маломобильная 90-летняя женщина, тяжелобольная гражданка, перенесшая инфаркт и инсульт, а также молодая мать с ребенком.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Возвращение гражданских лиц из зоны оккупации

"Благодаря моему гуманитарному каналу связи с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой удалось достичь договоренностей о взаимном возвращении гражданских лиц. Семь украинцев вернулись на подконтрольную Украине территорию, также семеро отправились в РФ в рамках работы по воссоединению семей при поддержке МККК", — отметил Лубинец.

В частности, на подконтрольную Украине территорию вернулись 90-летняя маломобильная женщина и 50-летняя женщина, перенесшая инфаркт миокарда и инсульт и страдающая другими заболеваниями.

С учётом состояния здоровья обеих женщин для их возвращения организовали транспортировку с соблюдением всех необходимых требований.

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Кроме того, удалось вернуть молодую женщину вместе с ребенком. В начале полномасштабного российского вторжения она временно находилась в Мариуполе. Из-за боевых действий и последующей оккупации города женщина лишилась возможности воссоединиться с родными.

Женщина и ребенок, вернувшиеся из зоны оккупации. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Одним из главных препятствий для возвращения стало оформление документов ребенка. Сейчас они уже находятся дома. Несмотря на потребность в психологической поддержке, женщина и ее ребенок рады возвращению на родную землю.

"За каждым таким возвращением — люди, нуждающиеся в помощи, и семьи, ожидающие своих родных. Спасибо российскому уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой. Мы будем продолжать эту гуманитарную работу, чтобы таких возвращений было больше", — отметил Лубинец.

Как писали Новини.LIVE, Лубинец сообщил о прогрессе в подготовке эвакуации гражданского населения из временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Ситуация в городе остается критически сложной.

Ранее Лубинец отмечал, что Украина продолжает работу по возвращению граждан с временно оккупированных территорий, однако организация их выезда затруднена из-за отсутствия свободного доступа украинских государственных структур к таким районам.