Україна повернула сімох цивільних з окупації 23 жовтня

Повернення цивільних з окупації. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у пʼятницю, 23 жовтня, країна повернула ще сімох цивільних з окупації. Серед них є маломобільна 90-річна жінка, важкохвора громадянка, яка перенесла інфаркт та інсульт, а також молода мати з дитиною.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Повернення цивільних з окупації

"Завдяки моєму гуманітарному каналу комунікації з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою вдалося досягти домовленостей про взаємне повернення цивільних. Сім українців повернулися на підконтрольну Україні територію, також сім поїхали до РФ у межах роботи з возз’єднання родин за підтримки МКЧХ", — зазначив Лубінець.

Зокрема, на підконтрольну Україні території повернулися 90-річна маломобільна жінка та 50-річна, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт та має інші захворювання.

З урахуванням стану здоров’я обох жінок для їхнього повернення організували транспортування з дотриманням усіх необхідних вимог.

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Окрім того, вдалося повернути молоду жінку разом із дитиною. На початку повномасштабного російського вторгнення вона тимчасово перебувала в Маріуполі. Через бойові дії та подальшу окупацію міста жінка втратила можливість возз’єднатися з рідними.

Жінка та дитина, які повернулися з окупації. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Однією з головних перешкод для повернення стало оформлення документів дитини. Нині вони вже перебувають удома. Попри потребу в психологічній підтримці, жінка та її дитина раді поверненню на рідну землю.

"За кожним таким поверненням — люди, які потребують допомоги, і родини, які чекають на своїх рідних. Дякую російській Уповноваженій з прав людини Яні Лантратовій. Ми будемо продовжувати цю гуманітарну роботу, щоб таких повернень було більше", — зазначив Лубінець.

Як писали Новини.LIVE, Лубінець повідомив про просування в підготовці евакуації цивільного населення з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Ситуація в місті залишається критично складною.

Раніше Лубінець зазначав, що Україна продовжує роботу з повернення громадян із тимчасово окупованих територій, однак організація їхнього виїзду ускладнена через відсутність вільного доступу українських державних структур до таких районів.