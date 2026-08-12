Лубинец опроверг заявления РФ об отказе Украины от пленных

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг заявления российской стороны о том, что Украина якобы отказывается возвращать часть своих военнопленных. По его словам, Киев готов забрать всех граждан Украины, которых Россия готова передать. Омбудсмен отметил, что после публикации списков РФ украинская сторона сразу заявляет о готовности забрать людей, однако россияне затягивают процесс под предлогом длительных согласований.

Об этом Дмитрий Лубинец заявил во время пресс-конференции, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Лубинец о возвращении пленных из России

По словам Дмитрия Лубинца, Россия в очередной раз развернула медийную кампанию по дискредитации Украины и опубликовала списки украинских военнопленных, которых якобы Киев отказывается забирать.

Омбудсман отметил, что вместе с коллегами участвует в переговорах с российской стороной о возвращении украинских военнопленных, гражданских заложников и украинских детей. Он подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась от их возвращения.

"Мы никогда не отказывались ни от одного украинского военнопленного, гражданского заложника или украинского ребенка", — подчеркнул Лубинец.

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Омбудсман также заявил, что украинская сторона готова забрать всех граждан, которых Россия согласится передать. По его словам, после публикации российской стороной списков Киев сразу направляет запрос и сообщает о готовности забрать указанных людей.

"Мы готовы забирать абсолютно всех, кого нам готова отдавать Российская Федерация", — отметил Лубинец.

В то же время он отметил, что после получения соответствующего запроса российская сторона начинает длительную процедуру согласований, из-за чего процесс возвращения затягивается. Параллельно, по его словам, РФ обвиняет украинские органы власти в якобы отказе от своих граждан.

"Россияне начинают длительную процедуру каких-то согласований, сами затягивают этот процесс, и параллельно они постоянно будут обвинять Украину, украинские органы власти, будто бы мы отказались от своих граждан", — пояснил омбудсмен.

Лубинец объяснил, на кого направлена кампания РФ

Омбудсман считает, что такие заявления российской стороны являются частью информационной кампании, направленной на семьи военнопленных и пропавших без вести. По его словам, РФ пытается играть на чувствах близких людей, которые не имеют ответов о судьбе своих родных:

"Все это делается для того, чтобы играть на чувствах семей военнопленных и пропавших без вести".

Лубинец отметил, что для семей военнопленных и пропавших без вести вопрос о месте нахождения и состоянии их близких является особенно болезненным. По его словам, подобные информационные кампании приводят к тому, что украинские семьи всё чаще обращаются с вопросами к украинским органам власти.

"И вот подобные кампании приводят к тому, что украинские семьи военнопленных и пропавших без вести все чаще и чаще начинают задавать вопросы украинским органам власти", — отметил омбудсмен.

Таким образом, Лубинец опроверг утверждение о якобы отказе Украины забирать своих граждан из российского плена и подчеркнул готовность украинской стороны принять всех, кого РФ готова передать.

Новини.LIVE сообщали, что Украина продолжает переговоры с российской стороной о возвращении военнопленных и пропавших без вести, однако ответы на запросы поступают медленно. По словам Дмитрия Лубинеца, РФ также использует тему обменов для информационного давления на семьи украинских защитников. Омбудсмен подчеркнул, что Украина готова проводить обмены, но их проведение зависит не только от украинской стороны.

Новини.LIVE также писали, что защитники Мариуполя остаются одной из самых сложных категорий военнопленных для возвращения из российского плена. Дмитрий Лубинец пояснил, что Украина не разглашает точное количество пленных из-за особенностей переговорного процесса. По его словам, приоритетом является возвращение тяжелораненых и тяжелобольных военных, а также тех, кто находится в плену дольше всех.