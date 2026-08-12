Лубінець спростував заяви РФ про відмову України від полонених

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець Фото: Лубінець/Facebook

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спростував заяви російської сторони про те, що Україна нібито відмовляється повертати частину своїх військовополонених. За його словами, Київ готовий забрати всіх громадян України, яких Росія готова передати. Омбудсман зазначив, що після публікації списків РФ українська сторона одразу заявляє про готовність забрати людей, однак росіяни затягують процес під приводом тривалих погоджень.

Про це Дмитро Лубінець заявив під час пресконференції, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Лубінець про повернення полонених з Росії

За словами Дмитра Лубінця, Росія вкотре розпочала медійну кампанію з дискредитації України та опублікувала списки українських військовополонених, яких нібито Київ відмовляється забирати.

Омбудсман наголосив, що разом із колегами бере участь у перемовинах із російською стороною щодо повернення українських військовополонених, цивільних заручників та українських дітей. Він підкреслив, що Україна ніколи не відмовлялася від їхнього повернення.

"Ми ніколи не відмовлялись від будь-якого українського військовополоненого, цивільного заручника чи української дитини", — наголосив Лубінець.

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Омбудсман також заявив, що українська сторона готова забрати всіх громадян, яких Росія погодиться передати. За його словами, після публікації російською стороною списків Київ одразу надсилає запит і повідомляє про готовність забрати зазначених людей.

"Ми готові забирати абсолютно всіх, кого нам готова віддавати Російська Федерація", — зауважив Лубінець.

Водночас він зазначив, що після отримання відповідного запиту російська сторона починає тривалу процедуру погоджень, через що процес повернення затягується. Паралельно, за його словами, РФ звинувачує українські органи влади в нібито відмові від своїх громадян.

"Росіяни починають довготривалу процедуру якихось погоджень, самі затягують цей процес, і паралельно вони постійно будуть звинувачувати Україну, українські органи влади, щоб нібито ми відмовились від своїх громадян", — пояснив омбудсман.

Лубінець пояснив, на кого спрямована кампанія РФ

Омбудсман вважає, що такі заяви російської сторони є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на родини військовополонених і зниклих безвісти. За його словами, РФ намагається грати на почуттях близьких людей, які не мають відповідей про долю своїх рідних:

"Все це робиться для того, щоб грати на почуттях родин військовополонених, зниклих безвісти".

Лубінець зазначив, що для родин військовополонених і зниклих безвісти питання про місце перебування та стан їхніх близьких є особливо болючими. За його словами, подібні інформаційні кампанії призводять до того, що українські родини дедалі частіше звертаються із запитаннями до українських органів влади.

"І от подібні кампанії призводять до того, що українські родини військовополонених, зниклих безвісти, все частіше і частіше починають задавати запитання українським органам влади", — зазначив омбудсман.

Таким чином, Лубінець заперечив твердження про нібито відмову України забирати своїх громадян із російського полону та наголосив на готовності української сторони прийняти всіх, кого РФ готова передати.

Новини.LIVE інформували, що Україна продовжує переговори з російською стороною щодо повернення військовополонених і зниклих безвісти, однак відповіді на запити надходять повільно. За словами Дмитра Лубінця, РФ також використовує тему обмінів для інформаційного тиску на родини українських захисників. Омбудсмен наголосив, що Україна готова проводити обміни, але їхнє проведення залежить не лише від української сторони.

Новини.LIVE також писали, що оборонці Маріуполя залишаються однією з найскладніших категорій військовополонених для повернення з російського полону. Дмитро Лубінець пояснив, що Україна не розголошує точну кількість полонених через особливості переговорного процесу. За його словами, пріоритетом є повернення важкопоранених і важкохворих військових, а також тих, хто перебуває в неволі найдовше.