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Главная Новости дня Лубинец: техника РФ под красными крестами проводила разминирование в Олешках

Лубинец: техника РФ под красными крестами проводила разминирование в Олешках

Ua ru
2 ноября 2026 17:26
Репортаж
Техника РФ под красными крестами проводила разминирование в Олешках — Лубинец facebook.com/dmytro.lubinets/
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets/

Стало известно, что военная техника РФ, замеченная во время режима тишины в оккупированных Олешках, была задействована для разминирования территории. Сообщается, что после завершения разминировательных работ машины вернулись на позиции.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, посвященной гуманитарной миссии в Олешках, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Лубинец прокомментировал замеченную технику РФ возле Олешек

Омбудсмен Дмитрий Лубинец прокомментировал перемещение техники войск РФ из оккупированных Олешек, которое было заснято на видео. По словам чиновника, он занимался этим вопросом, связался с ответственным лицом, а затем провел совещание.

"На видео отчётливо видна российская военная техника, помеченная красными крестами. Эта военная техника использовалась для разминирования под тщательным контролем украинской стороны", — сказал Лубинец.

Лубинец утверждает, что маркировка красными крестами предусматривалась соглашением между Украиной и РФ. После завершения разминирования территории эти машины вернулись на позиции. Это подтвержденный факт как со стороны Украины, так и со стороны России.

Мы писали, что военнослужащие Украины сообщили об активности российской армии в Херсонской области. Они сообщают, что Россия использовала перемирие в оккупированных Олешках для подготовки к эскалации.

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Новини.LIVE сообщали, что заместитель главы Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников заявил, что войска РФ накопили боеприпасы в Херсонской области. По его словам, это может означать усиление обстрелов региона, жителям советуют уезжать или готовиться к тяжелой зиме.

Херсонская область Дмитрий Лубинец оккупация война в Украине Олешки
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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