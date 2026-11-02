Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets/

Стало відомо, що війська техніка РФ, яку помітили під час режиму тишу в окупованих Олешках, була залучена для розмінування території. Повідомляється, що після завершення розмінувальних робіт, машини повернулись на позиції.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції щодо гуманітарної місії в Олешках, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Лубінець прокоментував помічену техніку РФ біля Олешків

Омбудсман Дмитро Лубінець прокоментував переміщення техніки військ РФ з окупованих Олешок, яке зафільмували. За словами посадовця, він займався цим питанням та зв'язався з відповідальною особою, пізніше провів нараду.

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"На відео чітко видно російську військову техніку, яка маркована червоними хрестами. Ця військова техніка була використана для розмінування під чітким контролем української сторони", — сказав Лубінець.

Лубінець стверджує що маркування червових хрестів передбачала угода України та РФ. Після завершення розмінування території ці машини повернулись на позиції. Це підтверджений факт, як з української сторони, так із російської.

Ми писали, що військовослужбовці України повідомили про активність російської армії на Херсонщині. Вони повідомляють, що Росія використала перемир'я в окупованих Олешках для підготовки до ескалації.

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