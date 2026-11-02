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Головна Новини дня Лубінець: техніка РФ під червоними хрестами розміновувала Олешки

Лубінець: техніка РФ під червоними хрестами розміновувала Олешки

Ua ru
2 листопада 2026 17:26
Репортаж
Техніка РФ під червоними хрестами розміновувала Олешки - Лубінець facebook.com/dmytro.lubinets/
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets/

Стало відомо, що війська техніка РФ, яку помітили під час режиму тишу в окупованих Олешках, була залучена для розмінування території. Повідомляється, що після завершення розмінувальних робіт, машини повернулись на позиції.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції щодо гуманітарної місії в Олешках, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Лубінець прокоментував помічену техніку РФ біля Олешків

Омбудсман Дмитро Лубінець прокоментував переміщення техніки військ РФ з окупованих Олешок, яке зафільмували. За словами посадовця, він займався цим питанням та зв'язався з відповідальною особою, пізніше провів нараду.

"На відео чітко видно російську військову техніку, яка маркована червоними хрестами. Ця військова техніка була використана для розмінування під чітким контролем української сторони", — сказав Лубінець.

Лубінець стверджує що маркування червових хрестів передбачала угода України та РФ. Після завершення розмінування території ці машини повернулись на позиції. Це підтверджений факт, як з української сторони, так  із російської.

Ми писали, що військовослужбовці України повідомили про активність російської армії на Херсонщині. Вони повідомляють, що Росія використала перемир'я в окупованих Олешках для підготовки до ескалації.

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Новини.LIVE інформували, що заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков заявив, що війська РФ накопичили боєприпаси в Херсонській області. За його словами, це може означати посилення обстрілів регіону, мешканцям радять виїжджати або готуватись до складної зими.

Херсонська область Дмитро Лубінець окупація війна в Україні Олешки
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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