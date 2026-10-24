Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лубинец: РФ впервые с 2022 года допустила иностранца к пленным украинцам

Лубинец: РФ впервые с 2022 года допустила иностранца к пленным украинцам

Ua ru
24 октября 2026 22:09
Лубинец сообщил о допуске иностранца к пленным украинцам в РФ facebook.com/dmytro.lubinets
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Россия впервые с начала полномасштабной войны допустила представителя иностранного государства к украинским военнопленным. Им стал кардинал Маттео Дзуппи, специальный посланник Папы Льва XIV. Также украинские защитники сообщили о визитах представителей российского уполномоченного по правам человека.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в субботу, 24 октября, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

К украинским военнопленным допустили кардинала Дзуппи

Дмитрий Лубинец сообщил, что впервые с начала полномасштабной войны к украинским защитникам физически допустили представителя другой страны — кардинала Маттео Дзуппи, специального посланника Папы Льва XIV. По словам омбудсмена, эту информацию ему передали отдельно.

Военнопленные также подтвердили, что к ним начали приезжать представители российского уполномоченного по правам человека.

"Отдельно мне сообщили, что впервые с начала полномасштабной войны к нашим ребятам физически допустили иностранного представителя — специального посланника Папы Льва XIV кардинала Маттео Дзуппи. Также защитники подтвердили, что к ним начали приходить и представители российского уполномоченного", — написал омбудсмен.

Читайте также:

Он выразил надежду, что такая динамика сохранится. Лубинец также подчеркнул, что необходимо продолжать работу по возвращению всех украинских граждан из российских мест несвободы.

Лубинец обсудил с российским омбудсменом возвращение украинцев

Дмитрий Лубинец сообщил, что регулярно встречается с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Во время встречи накануне они вновь обсудили дальнейшие шаги по возвращению украинских граждан. Омбудсмен подчеркнул, что переговоры сопровождают каждый обмен и дают шанс на продвижение в вопросе возвращения военнопленных и гражданских лиц.

"Я регулярно провожу встречи с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Вчера мы вновь обсудили дальнейшие шаги по возвращению наших граждан. Каждый обмен — это переговоры. И это шанс на прогресс в вопросе возвращения наших военнопленных и гражданских лиц", — отметил омбудсмен.

null
Скриншот заявления Лубинца/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Украина и Россия согласовали время начала режима тишины для гуманитарной миссии в Олешках. Прекращение огня должно начаться 27 октября в 03:00 по киевскому времени, что соответствует 04:00 по московскому. Дмитрий Лубинец и Яна Лантратова также обсудили детали предварительных договоренностей и подтвердили их выполнение сторонами.

Новини.LIVE писали, что Дмитрий Лубинец в день обмена пленными провел рабочую встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой. Стороны договорились продолжить гуманитарное сотрудничество, в частности в отношении возвращения военнопленных и гражданских лиц, проверки условий содержания и воссоединения семей. Также они планируют продолжать передавать посылки украинским и российским военнопленным.

Папа Римский пленные Дмитрий Лубинец омбудсмен Россия обмен пленными обмен
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации