Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Россия впервые с начала полномасштабной войны допустила представителя иностранного государства к украинским военнопленным. Им стал кардинал Маттео Дзуппи, специальный посланник Папы Льва XIV. Также украинские защитники сообщили о визитах представителей российского уполномоченного по правам человека.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в субботу, 24 октября, сообщает Новини.LIVE.

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К украинским военнопленным допустили кардинала Дзуппи

Дмитрий Лубинец сообщил, что впервые с начала полномасштабной войны к украинским защитникам физически допустили представителя другой страны — кардинала Маттео Дзуппи, специального посланника Папы Льва XIV. По словам омбудсмена, эту информацию ему передали отдельно.

Военнопленные также подтвердили, что к ним начали приезжать представители российского уполномоченного по правам человека.

"Отдельно мне сообщили, что впервые с начала полномасштабной войны к нашим ребятам физически допустили иностранного представителя — специального посланника Папы Льва XIV кардинала Маттео Дзуппи. Также защитники подтвердили, что к ним начали приходить и представители российского уполномоченного", — написал омбудсмен.

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Он выразил надежду, что такая динамика сохранится. Лубинец также подчеркнул, что необходимо продолжать работу по возвращению всех украинских граждан из российских мест несвободы.

Лубинец обсудил с российским омбудсменом возвращение украинцев

Дмитрий Лубинец сообщил, что регулярно встречается с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Во время встречи накануне они вновь обсудили дальнейшие шаги по возвращению украинских граждан. Омбудсмен подчеркнул, что переговоры сопровождают каждый обмен и дают шанс на продвижение в вопросе возвращения военнопленных и гражданских лиц.

"Я регулярно провожу встречи с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Вчера мы вновь обсудили дальнейшие шаги по возвращению наших граждан. Каждый обмен — это переговоры. И это шанс на прогресс в вопросе возвращения наших военнопленных и гражданских лиц", — отметил омбудсмен.

Скриншот заявления Лубинца/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Украина и Россия согласовали время начала режима тишины для гуманитарной миссии в Олешках. Прекращение огня должно начаться 27 октября в 03:00 по киевскому времени, что соответствует 04:00 по московскому. Дмитрий Лубинец и Яна Лантратова также обсудили детали предварительных договоренностей и подтвердили их выполнение сторонами.

Новини.LIVE писали, что Дмитрий Лубинец в день обмена пленными провел рабочую встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой. Стороны договорились продолжить гуманитарное сотрудничество, в частности в отношении возвращения военнопленных и гражданских лиц, проверки условий содержания и воссоединения семей. Также они планируют продолжать передавать посылки украинским и российским военнопленным.