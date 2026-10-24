Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Росія вперше від початку повномасштабної війни допустила представника іноземної країни до українських військовополонених. Ним став кардинал Маттео Дзуппі, спеціальний посланець Папи Лева XIV. Також українські захисники повідомили про візити представників російської уповноваженої з прав людини.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у суботу, 24 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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До українських військовополонених допустили кардинала Дзуппі

Дмитро Лубінець повідомив, що вперше від початку повномасштабної війни до українських захисників фізично допустили представника іншої країни — кардинала Маттео Дзуппі, спеціального посланця Папи Лева XIV. За словами омбудсмена, цю інформацію йому передали окремо.

Військовополонені також підтвердили, що до них почали навідуватися представники російської уповноваженої з прав людини.

"Окремо мене поінформували, що вперше з початку повномасштабної війни до наших хлопців фізично допустили іноземного представника — Спецпосланця Папи Лева XIV кардинала Маттео Дзуппі. Також Захисники підтвердили, що до них почали навідуватись і представники російської уповноваженої", — написав омбудсмен.

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Він висловив сподівання, що така динаміка збережеться. Лубінець також наголосив, що необхідно продовжувати роботу задля повернення всіх українських громадян із російських місць несвободи.

Лубінець обговорив із російською омбудсменкою повернення українців

Дмитро Лубінець повідомив, що регулярно зустрічається з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Під час зустрічі напередодні вони знову обговорили подальші кроки для повернення українських громадян. Омбудсмен наголосив, що перемовини супроводжують кожен обмін і дають шанс на просування в питанні повернення військовополонених та цивільних.

"Я регулярно проводжу зустрічі з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Учора — знову обговорили кроки надалі з повернення наших громадян. Кожен обмін — це перемовини. І це шанс на прогрес у питанні повернення наших військовополонених та цивільних", — зазначив омбудсмен.

Скриншот заяви Лубінця/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Україна та Росія узгодили час початку режиму тиші для гуманітарної місії в Олешках. Припинення вогню має розпочатися 27 жовтня о 03:00 за київським часом, що відповідає 04:00 за московським. Дмитро Лубінець і Яна Лантратова також обговорили деталі попередніх домовленостей та підтвердили їх виконання сторонами.

Новини.LIVE писали, що Дмитро Лубінець у день обміну полоненими провів робочу зустріч із російською омбудсменкою Яною Лантратовою. Сторони домовилися продовжити гуманітарну співпрацю, зокрема щодо повернення військовополонених і цивільних, перевірки умов утримання та возз’єднання родин. Також вони планують продовжувати передавати посилки українським і російським військовополоненим.