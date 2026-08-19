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Лубинец показал трогательные кадры возвращения защитников с плена

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 15:26
Украина вернула из российского плена 103 военнослужащих: Лубинец показал видео
Обмен пленными 19 августа. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Между Украиной и Россией в среду, 19 августа, состоялся обмен военнопленными. Домой вернулись 103 защитника. Речь идет о военнослужащих ВСУ, в частности ТрО и ВМС, НГУ, ГПСУ.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Обмен военнопленными 19 августа

Освобожденные защитники обороняли Украину на Донецком, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Запорожском направлениях.

Среди освобожденных преобладают военнослужащие солдатского и сержантского состава — они составляют 99% вернувшихся защитников. Возраст пленных — от 26 до 59 лет. У двоих военных вчера был день рождения — им исполнилось 34 и 45 лет. Также среди освобожденных есть тяжелораненые и тяжелобольные бойцы.

"Я и мой представитель по правам лиц, лишенных свободы в результате российской агрессии против Украины и пропавших без вести, Юрий Ковбаса, непосредственно находились на месте. Мы участвуем в процессах возвращения украинцев домой, следим за соблюдением норм международного гуманитарного права", — отметил Лубинец.

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Он сообщил, что с 24 февраля 2022 года в Украине уже находятся 9 716 украинцев. По словам омбудсмена, ни один мирный процесс не может быть полным, пока украинцы остаются в российском плену.

Защитники уже позвонили родным и сообщили им о возвращении в Украину.

Воины мечтают как можно скорее вернуться домой и увидеть родных.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, 19 августа Украина вернула из российского плена 103 военнослужащих. Он показал первые кадры возвращения воинов домой.

А глава ОП Кирилл Буданов сообщил, что большинство освобожденных военных имеют ранения и тяжелые заболевания. Он поблагодарил США и ОАЭ за помощь в обмене.

Украина пленные Дмитрий Лубинец Россия обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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