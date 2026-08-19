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Лубінець показав щемливі кадри повернення захисників з полону

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 15:26
Україна повернула з російського полону 103 військових: Лубінець показав відео
Обмін полоненими 19 серпня. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Між Україною та Росією у середу, 19 серпня, відбувся обмін військовополоненими. Додому повернулися 103 захисників. Йдеться про воїнів ЗСУ, зокрема ТрО та ВМС, НГУ, ДПСУ.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

Обмін військовополоненими 19 серпня

Звільнені захисники обороняли Україну на Донецькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Запорізькому напрямках.

Серед звільнених переважають військовослужбовці солдатського та сержантського складу — вони становлять 99% повернутих захисників. Вік полонених — від 26 до 59 років. Двоє з військових учора мали день народження — їм виповнилося 34 та 45 років. Також серед звільнених є тяжкопоранені та тяжкохворі бійці.

"Я та мій Представник з прав осіб, позбавлених свободи внаслідок російської агресії проти України та зниклих безвісти, Юрій Ковбаса безпосередньо перебували на місці. Ми беремо участь у процесах повернення українців додому, слідкуємо за дотриманням норм міжнародного гуманітарного права", — зазначив Лубінець.

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Він повідомив, що від 24 лютого 2022 року в Україні вже 9 716 українця. За словами омбудсмана, жоден мирний процес не може бути повним, поки українці залишаються в російському полоні.

Захисники вже зателефонували рідним та повідомили їм про повернення в Україну.

Воїни мріють якнайшвидше потрапити додому та побачити рідних.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимир Зеленського, 19 серпня Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовців. Він показав перші кадри повернення воїнів додому.

А керівник ОП Кирило Буданов повідомив, що більшість звільнених військових мають поранення та тяжкі захворювання. Він подякував США та ОАЕ за допомогу в обміні.

Україна полонені Дмитро Лубінець Росія обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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