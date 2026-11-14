Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, как удалось договориться о миссии в Олешках Херсонской области. По его словам, без предварительных договоренностей с российским омбудсменом Яной Лантратовой она не состоялась бы.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал на заседании парламентской ВСК, передает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Миссия в Олешках

Лубинец отметил, что положительный опыт взаимодействия с Лантратовой автоматически сказывался на обеих сторонах — Украине и России. Он говорит, что если бы стороны начинали переговоры с нуля, договориться об операции не удалось бы.

"Мы четко понимаем, что российскую сторону волнуют её граждане, украинскую сторону — наши граждане. Здесь никогда не бывает гуманитарных шагов со стороны Российской Федерации. Здесь всегда процесс взаимовыгоды, если можно так сказать", — заявил Лубинец.

По его словам, проведение дальнейших гуманитарных миссий и обменов будет зависеть от соблюдения сторонами ранее достигнутых договоренностей.

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Как писали Новини.LIVE, Лубинец сообщил, что самым большим испытанием во время миссии в Олешках стало отсутствие какой-либо связи в течение трех дней. Он отметил, что ситуация была особенно напряженной.

Кроме того, Лубинец сообщил, что во время миссии из Олешек удалось эвакуировать семью, которая целый год оставалась заблокированной в собственном доме. Из-за разрушений все выходы из дома были перекрыты, поэтому люди не могли покинуть восьмой этаж.