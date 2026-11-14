Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як вдалося домовитися про місію в Олешках Херсонської області. За його словами, без попередніх домовленостей із російською омбудсманкою Яною Лантратовою вона не відбулася би.

Про це Дмитро Лубінець розповів на на засіданні парламентської ТСК, передає журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Місія в Олешках

Лубінець зазначив, що позитивний досвід комунікації з Лантратовою автоматично впливав на обидві сторони — Україну та Росію. Він каже, що якби сторони починали переговори з нуля, домовитися про операцію не вдалося б.

"Ми чітко розуміємо, що російську сторону хвилюють свої громадяни, українську сторону хвилюють наші громадяни. Тут ніколи не буває гуманітарних кроків з боку Російської Федерації. Тут завжди процес взаємовигоди, якщо можна так сказати", — заявив Лубінець.

За його словами, проведення подальших гуманітарних місій та обмінів залежатиме від дотримання сторонами раніше досягнутих домовленостей.

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Як писали Новини.LIVE, Лубінець повідомив, що найбільшим викликом під час місії в Олешках стала відсутність будь-якого зв’язку впродовж трьох днів. Він зазначив, що ситуація була особливо напруженою.

Крім того, Лубінець повідомляв, що під час місії з Олешок вдалося евакуювати родину, яка цілий рік залишалася заблокованою у власному помешканні. Через руйнування всі виходи з будинку були перекриті, тож люди не могли залишити восьмий поверх.