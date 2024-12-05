Пленные украинские военные — Россия отказывает удерживаемым украинцам в медпомощи

Омбудсман Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Россия отказывает украинским военнопленным в медицинской помощи. Также Кремль лишает удерживаемых украинцев права на связь с семьями и применяет пытки.

Об этом заявил омбудсман Дмитрий Лубинец во время Десятой правозащитной конференции "Отвоевывая права человека — Сохраняя демократию" в четверг, 5 ноября, сообщают Новини.LIVE.

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Лубинец подчеркнул, что российская власть отказывает украинским военнопленным в медицинской помощи, праве на связь с семьями, применяет пытки. Он подчеркнул, что международное сообщество своим молчанием фактически одобряет такие действия, ведь "вместо Женевских конвенций действуют московские правила".

Уполномоченный Верховной Рады отметил мужество украинских героев и героинь, которые даже находясь во вражеском плену, остаются преданными своей стране и демократическим ценностям.

"Даже во вражеском плену наши герои и героини демонстрируют смелость и преданность стране и принципам демократии", — сказал Лубинец.

Он также представил книгу, содержащую 15 историй украинских военнопленных, переживших российский плен или погибших, демонстрируя устойчивость перед лицом агрессора.

Напомним, Дмитрий Лубинец сообщил, что более 16 тысяч гражданских украинцев находятся в российском плену. Украина работает над их возвращением домой.

Кроме того, омбудсман заявил, что Украина не победила проблему "бусификации" во время мобилизации граждан. Для решения этого вопроса была начата новая программа с организацией круглых столов в разных регионах.