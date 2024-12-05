Полонені українські військові — Росія відмовляє утримуваним українцям у меддопомозі

Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

Росія відмовляє українським військовополоненим у медичній допомозі. Також Кремль позбавляє утримуваних українців права на зв’язок із родинами та застосовує тортури.

Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець під час Десятої правозахисної конференції "Відвойовуючи права людини — Зберігаючи демократію" у четвер, 5 листопада, повідомляють Новини.LIVE.

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Лубінець наголосив, що російська влада відмовляє українським військовополоненим у медичній допомозі, праві на зв'язок з родинами, застосовує тортури. Він підкреслив, що міжнародна спільнота своїм мовчанням фактично схвалює такі дії, адже "замість Женевських конвенцій діють московські правила".

Уповноважений Верховної Ради відзначив мужність українських героїв і героїнь, які, навіть перебуваючи у ворожому полоні, залишаються відданими своїй країні та демократичним цінностям.

"Навіть у ворожому полоні наші герої та героїні демонструють сміливість і відданість країні та принципам демократії", — сказав Лубінець.

Він також презентував книгу, що містить 15 історій українських військовополонених, які пережили російський полон або загинули, демонструючи стійкість перед обличчям агресора.

Нагадаємо, Дмитро Лубінець повідомив, що понад 16 тисяч цивільних українців перебуває у російському полоні. Україна працює над їхнім поверненням додому.

Крім того, омбудсман заявив, що Україна не перемогла проблему "бусифікації" під час мобілізації громадян. Для розв'язання цього питання було розпочато нову програму з організацією круглих столів у різних регіонах.