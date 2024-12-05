Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Лубінець назвав критичною ситуацію з меддопомогою полоненим у РФ arrow

Лубінець назвав критичною ситуацію з меддопомогою полоненим у РФ

5 грудня 2024 21:02
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Полонені українські військові — Росія відмовляє утримуваним українцям у меддопомозі
Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Росія відмовляє українським військовополоненим у медичній допомозі. Також Кремль позбавляє утримуваних українців права на зв’язок із родинами та застосовує тортури.

Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець під час Десятої правозахисної конференції "Відвойовуючи права людини — Зберігаючи демократію" у четвер, 5 листопада, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Ситуація з меддопомогою полоненим у РФ є критичною

Лубінець наголосив, що російська влада відмовляє українським військовополоненим у медичній допомозі, праві на зв'язок з родинами, застосовує тортури. Він підкреслив, що міжнародна спільнота своїм мовчанням фактично схвалює такі дії, адже "замість Женевських конвенцій діють московські правила".

Уповноважений Верховної Ради відзначив мужність українських героїв і героїнь, які, навіть перебуваючи у ворожому полоні, залишаються відданими своїй країні та демократичним цінностям.

"Навіть у ворожому полоні наші герої та героїні демонструють сміливість і відданість країні та принципам демократії", — сказав Лубінець.

Він також презентував книгу, що містить 15 історій українських військовополонених, які пережили російський полон або загинули, демонструючи стійкість перед обличчям агресора.

Нагадаємо, Дмитро Лубінець повідомив, що понад 16 тисяч цивільних українців перебуває у російському полоні. Україна працює над їхнім поверненням додому.

Крім того, омбудсман заявив, що Україна не перемогла проблему "бусифікації" під час мобілізації громадян. Для розв'язання цього питання було розпочато нову програму з організацією круглих столів у різних регіонах.

військові полонені Дмитро Лубінець війна в Україні Росія медична допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:34 У США сталось кілька потужних землетрусів, наближається цунамі

Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

21:13 Доброволець застрелив чоловіка посеред вулиці — що вирішив суд

21:02 Лубінець назвав критичною ситуацію з меддопомогою полоненим у РФ

20:51 Деякі українці автоматично отримають 1000 грн — кого стосується

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

20:41 Зимова негода суне в Україну — синоптики дали прогноз на завтра

20:33 Ароматна кутя на Святвечір — рецепт з маленьким секретом

20:10 Зеленський привітав волонтерів зі святом та вручив їм відзнаки

20:05 Нові ціни на м'ясо — які продукти залишаються доступними

20:00 З якими видами гриж не можуть мобілізувати в ЗСУ — перелік

21:34 У США сталось кілька потужних землетрусів, наближається цунамі

21:13 Доброволець застрелив чоловіка посеред вулиці — що вирішив суд

21:02 Лубінець назвав критичною ситуацію з меддопомогою полоненим у РФ

20:51 Деякі українці автоматично отримають 1000 грн — кого стосується

20:41 Зимова негода суне в Україну — синоптики дали прогноз на завтра

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

20:33 Ароматна кутя на Святвечір — рецепт з маленьким секретом

20:10 Зеленський привітав волонтерів зі святом та вручив їм відзнаки

20:05 Нові ціни на м'ясо — які продукти залишаються доступними

20:00 З якими видами гриж не можуть мобілізувати в ЗСУ — перелік

19:49 Україні потрібні гарантії безпеки, а не обіцянки, — Зеленський

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК