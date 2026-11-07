Российский омбудсмен Яна Лантратова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Белом доме. Фото: Reuters

Украинская делегация не ожидала встретить представителей России во время мероприятия в Белом доме. Об их присутствии украинская сторона узнала из сообщений средств массовой информации. Омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, как оказался рядом с российской представительницей Яной Лантратовой и по каким вопросам они ведут переговоры.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал во время общения с представителями СМИ после встречи в Белом доме, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Как украинская делегация узнала о присутствии россиян в Белом доме

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что после получения приглашения от американской стороны украинские представители не ожидали увидеть на встрече российскую делегацию. О том, что к мероприятию также присоединятся Кирилл Дмитриев и Яна Лантратова, они узнали из сообщений в СМИ.

По словам омбудсмена, расположение участников во время встречи определял протокол Белого дома. Поэтому то, что он сидел рядом с Яной Лантратовой, не было инициативой украинской стороны. В то же время Лубинец отметил, что такое соседство его не удивило, ведь он уже ведет с российской представительницей переговоры по гуманитарным вопросам.

Омбудсман пояснил, что между ним и Лантратовой существует канал коммуникации, в рамках которого стороны обсуждают различные гуманитарные вопросы. Он подчеркнул, что главным в этом взаимодействии остаются результаты, имеющие значение для украинцев и государства.

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"Когда мы получили приглашение от американской стороны, мы не ожидали, что увидим российскую делегацию, но затем из средств массовой информации мы узнали, что российская делегация будет присутствовать вместе с нами — Кирилл Дмитриев и Яна Лантратова. Я не был удивлен, что сижу рядом с Лантратовой, но это не было нашей инициативой, это протокол Белого дома, но для меня сейчас это нормально, поскольку у нас есть очень продуктивный канал переговоров с российской стороной по гуманитарным вопросам, и именно я веду переговоры с Яной Лантратовой. Это естественно: два посла двух стран, мы общаемся, ведем переговоры по различным гуманитарным вопросам, и самое важное для нас — это результаты. Результаты для наших людей, для нашей страны", — пояснил Лубинец.

Новини.LIVE сообщали, что Дмитрий Лубинец ранее уже давал пояснения по поводу критики в связи с совместным фото с российской представительницей Яной Лантратовой во время визита в Белый дом 5 ноября 2026 года. По его словам, места участников встречи определяла протокольная служба американской администрации, а не украинская делегация. Омбудсман также подчеркнул, что продолжает поддерживать контакты с Лантратовой ради возвращения украинцев и не хочет потерять этот переговорный канал из-за эмоциональной реакции.

Новини.LIVE писали, что Дмитрий Лубинец обсудил с советником первой леди США Мелании Трамп Марком Бекманом создание отдельного механизма возвращения украинских гражданских лиц, удерживаемых в России и на оккупированных территориях. Также Украина и международные партнеры готовят новые гуманитарные миссии по образцу операции в Олешках, которые сначала планируют проводить в Херсонской области. Кроме того, стороны рассмотрели возможность регулярной доставки гуманитарной помощи на временно оккупированные территории и эвакуации оттуда украинцев.