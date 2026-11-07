Російська омбудсманка Яна Лантратова та Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець в Білому домі. Фото: Reuters

Українська делегація не очікувала зустріти представників Росії під час заходу в Білому домі. Про їхню присутність українська сторона дізналася з повідомлень засобів масової інформації. Омбудсман Дмитро Лубінець пояснив, як опинився поруч із російською представницею Яною Лантратовою та з яких питань вони ведуть переговори.

Про це Дмитро Лубінець сказав під час спілкування з представниками ЗМІ після зустрічі в Білому домі, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Як українська делегація дізналася про присутність росіян у Білому домі

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що після отримання запрошення від американської сторони українські представники не очікували побачити на зустрічі російську делегацію. Про те, що до заходу також долучаться Кирило Дмитрієв та Яна Лантратова, вони дізналися з повідомлень у медіа.

За словами омбудсмана, розташування учасників під час зустрічі визначав протокол Білого дому. Тому те, що він сидів поруч із Яною Лантратовою, не було ініціативою української сторони. Водночас Лубінець зазначив, що таке сусідство його не здивувало, адже він уже веде з російською представницею переговори з гуманітарних питань.

Омбудсман пояснив, що між ним і Лантратовою є канал комунікації, у межах якого сторони обговорюють різні гуманітарні питання. Він наголосив, що головним у цій взаємодії залишаються результати, які мають значення для українців та держави.

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"Коли ми отримали запрошення від американської сторони, ми не очікували, що побачимо російську делегацію, але потім із засобів масової інформації ми дізналися, що російська делегація буде присутня разом із нами — Кирило Дмитрієв та Яна Лантратова. Я не був здивований, що сиджу поруч із Лантратовою, але це не було нашою ініціативою, це протокол Білого дому, але для мене зараз це нормально, оскільки ми маємо дуже продуктивний канал переговорів із російською стороною щодо гуманітарного виміру, і саме я веду переговори з Яною Лантратовою. Це природно: два посли двох країн, ми спілкуємося, ведемо переговори з різних гуманітарних питань, і найважливіше для нас — це результати. Результати для наших людей, для нашої країни", — пояснив Лубінець.

Новини.LIVE інформували, що Дмитро Лубінець раніше вже пояснював критику через спільне фото з російською представницею Яною Лантратовою під час візиту до Білого дому 5 листопада 2026 року. За його словами, місця учасників зустрічі визначала протокольна служба американської адміністрації, а не українська делегація. Омбудсман також наголосив, що продовжує контактувати з Лантратовою заради повернення українців і не хоче втратити цей переговорний канал через емоційну реакцію.

Новини.LIVE писали, що Дмитро Лубінець обговорив із радником першої леді США Меланії Трамп Марком Бекманом створення окремого механізму повернення українських цивільних, яких утримують у Росії та на окупованих територіях. Також Україна та міжнародні партнери готують нові гуманітарні місії за зразком операції в Олешках, які спочатку планують проводити на Херсонщині. Крім того, сторони розглянули можливість регулярного доправлення гуманітарної допомоги на тимчасово окуповані території та евакуації звідти українців.