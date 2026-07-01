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Главная Новости дня Лубинец: Минобразования игнорирует серьезные недостатки системы НМТ

Лубинец: Минобразования игнорирует серьезные недостатки системы НМТ

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 18:38
Лубинец заявил о серьезных недостатках НМТ и игнорировании проблем МОН
Дмитрий Лубинец. Фото: УНИАН

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что система Национального мультипредметного теста (НМТ) имеет серьезные недостатки. По его словам, Министерство образования и науки игнорирует эти проблемы.

Об этом Дмитрий Лубинец заявил на пресс-конференции, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Недостатки в системе НМТ

Лубинец отметил, что более года пытался добиться встречи с профильным министром, получая постоянные переносы и отказы. По его словам, впоследствии удалось этого добиться.

В частности, с начала полномасштабной войны до сих пор не обеспечена возможность для детей сдавать НМТ в бомбоубежищах. Кроме того, есть проблемы с оборудованием.

"Ключевая проблема:тесты НМТ выходят за рамки школьной программы. Это прямо подтвердил министр. Я ему сказал: «Вы представляете, что для того, чтобы ребенок сдал НМТ, нужно обращаться к репетиторам?» На что он ответил: "Да, я знаю". На мой взгляд, это признание неэффективности системы, существующей в нашем образовании", — говорит омбудсмен.

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По его словам, сдача НМТ оторвана от системы образования. По выводам экспертов, тесты, которые были в этом году, сложнее, чем в предыдущие годы.

"У меня такое впечатление, что те люди, которые составляли эти тесты, просто забыли, какая у нас была зима, когда дети не учились, потому что не было света, не было отопления. А даже для того, чтобы учиться онлайн, тоже нужен свет. Если его нет, то даже онлайн учиться невозможно", — отметил Лубинец.

Кроме того, ребенок может подать апелляцию только тогда, когда находится в том же помещении перед тем же оборудованием.

"Как только нажала кнопку "завершить" — все, апелляции уже нет. А установить, что в задании была ошибка, можно уже после", — говорит омбудсмен.

Как писали Новини.LIVE, Лубинец выступил с инициативой снизить проходной балл НМТ с 150 до 130 для абитуриентов на медицинские и отдельные другие специальности. По его словам, чрезмерные требования при поступлении могут вынуждать способную молодежь уезжать на учебу за границу.

Ранее советник-уполномоченный по вопросам Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта Ольга Будник сообщила, что в Украине могут рассмотреть возможность повторной сдачи НМТ по математике. При этом она подчеркнула, что полный отказ от этого предмета нецелесообразен.

образование НМТ Дмитрий Лубинец
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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