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Головна Новини дня Лубінець: Міносвіти ігнорує критичні недоліки системи НМТ

Лубінець: Міносвіти ігнорує критичні недоліки системи НМТ

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 18:38
Лубінець заявив про критичні недоліки НМТ та ігнорування проблем МОН
Дмитро Лубінець. Фото: УНІАН

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що система Національного мультипредметного тесту (НМТ) має критичні недоліки. За його словами, Міністерство освіти й науки ігнорує проблеми.

Про це Дмитро Лубінець сказав на пресконференції, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Недоліки в системі НМТ

Лубінець зазначив, що понад рік намагався досягти зустрічі з профільним міністром, отримуючи постійні перенесення та відмови. За його словами, згодом вдалося цього добитися. 

Зокрема, з початку повномасштабної війни досі не забезпечили можливість для дітей здавати НМТ в бомбосховищах. Крім того, є проблеми з обладнанням. 

"Ключова проблема: НМТ—тести виходять за межі шкільної програми. Це прямо міністр підтвердив. Я йому сказав: "Ви уявляєте, що для того, щоб дитині скласти НМТ, треба звертатись до репетиторів?" На що він відповів: "Так, я знаю". На мій погляд, це визнання неефективної системи, яка існує в нашій освіті", — каже омбудсман.

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За його словами, складання НМТ відірвано від системи освіти. За висновками експертів, тести, які були в цьому році, складніші, ніж попередні роки.

"У мене таке враження, що ті люди, які складали ці тести, вони просто забули, яка у нас була зима, коли діти не навчались, бо не було світла, не було опалення. І навіть для того, щоб онлайн навчатись, теж треба світло. Якщо його немає, навіть онлайн не можна навчатись", — зазначив Лубінець.

Крім того, дитина може подати апеляцію, лише коли знаходиться в тому ж приміщенні перед тим же обладнанням. 

"Як тільки натиснула кнопку "закінчити" — все, апеляції вже немає. А встановити, що була помилка в завданні, можна вже після", — каже омбудсман.

Як писали Новини.LIVEЛубінець виступив з ініціативою знизити прохідний бал НМТ з 150 до 130 для вступників на медичні та окремі інші спеціальності. За його словами, надмірні вимоги при вступі можуть змушувати здібну молодь виїжджати на навчання за кордон.

Раніше радниця-уповноважена з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник повідомила, що в Україні можуть розглянути можливість повторного складання НМТ з математики. При цьому вона підкреслила, що повна відмова від цього предмета не є доцільною.

освіта НМТ Дмитро Лубінець
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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