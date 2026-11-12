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Главная Новости дня Лубинец: есть договоренность о проведении крупного обмена пленными

Лубинец: есть договоренность о проведении крупного обмена пленными

Ua ru
12 ноября 2026 02:50
Лубинец заявил, что Украина и Россия договорились о проведении крупного обмена пленными facebook.com/dmytro.lubinets
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Кроме того, по итогам гуманитарной миссии в Олешках в настоящее время будет проведена дополнительная проработка механизмов, чтобы в случае будущих гуманитарных миссий они были более эффективными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Лубинеца.

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Что сказал Лубинец о договоренности по обмену и возможных гуманитарных миссиях

В комментарии телеканалу "Эспрессо" Лубинец подчеркнул, что когда проходят трехсторонние встречи Украины и РФ при посредничестве США, стороны ведут не просто переговоры, а достигают конкретного результата.

"В данном случае я приветствую то, что у нас уже есть договоренность о проведении крупного обмена военнопленных. Для нас это всегда работа после достижения договоренностей. На рабочем уровне, где я принимаю участие вместе с российским омбудсменом Лантратовой — в ближайшее время мы начнем подготовку к этой важной работе, к рабочей коммуникации, подготовке элементов, определению сроков, проработке логистики и возвращению наших граждан", — сказал уполномоченный ВРУ по правам человека.

Также его спросили, есть ли перспектива проведения новых гуманитарных миссий, подобных той, что была в Олешках Херсонской области. В ответ Лубинец заявил, что не может сказать, близки ли стороны к применению подобного механизма.

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Однако он подчеркнул, что в ходе переговоров с участием первой леди США Мелании Трамп сторонам удалось разработать новый механизм физического присутствия представителей всех трех сторон (Украины, США и РФ) на территории, которая в настоящее время находится под контролем Российской Федерации. Это, в свою очередь, позволило вернуть украинцев, которые хотели уехать из Олешек и прибыть на подконтрольную Украине территорию.

Также омбудсмен добавил, что в сложной ситуации находились не только жители Олешек и Херсонской области, но и жители других регионов. Поэтому он поднял этот вопрос на встрече с Меланией Трамп и российской стороной, и достигнута договоренность о доработке механизма.

"Мы договорились о том, что механизм, который был разработан нами, и гуманитарная миссия сейчас требуют времени для анализа: что было сделано, какие результаты, на чем еще нужно сосредоточиться, что нужно дополнительно проработать, чтобы результаты нашей деятельности стали еще более эффективными. Я в первую очередь говорю о гражданах Украины, потому что у нас есть дополнительные аспекты, над которыми мы, на мой взгляд, должны поработать, чтобы возможные следующие гуманитарные миссии были еще более эффективными именно для защиты прав граждан Украины. И в ближайшее время, как я уже говорил, мы начнем как рабочие переговоры, так и переговоры по обмену, а также автоматически будем вести переговоры о возможном продолжении запуска подобных гуманитарных миссий. Сейчас это находится на уровне договоренностей", — резюмировал Лубинец.

Лубінець розповів про домовленість щодо обміну полоненими
Пост Лубинеца. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский днем ранее также заявил, что на переговорах в Абу-Даби стороны обсудили возможность крупного обмена пленными. В случае достижения договоренности каждая сторона сможет вернуть 1000 или даже 1500 человек.

Также мы писали, что спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер оценил готовность диктатора РФ Владимира Путина к прекращению войны. Он утверждает, что диктатор готов к миру "при надлежащих условиях".

США Украина пленные Дмитрий Лубинец Россия обмен пленными
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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