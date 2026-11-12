Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за результатами тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі є домовленість щодо великого обміну полоненими. Окрім того, за результатами гуманітарної місії в Олешках наразі буде додаткове пропрацювання механізмів, щоб у разі майбутніх гуманітарних місій вони були більш ефективними.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал Лубінця.

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Що сказав Лубінець про домовленість по обміну та ймовірні гуманітарні місії

У коментарі телеканалу "Еспресо" Лубінець наголосив, що коли відбуваються тристоронні зустрічі України та РФ за посередництва США, то сторони ведуть не просто перемовини, а є конкретний результат.

"В даному випадку я вітаю, що у нас вже є домовленість щодо проведення великого обміну військовополонених. Завжди для нас це після домовленостей робота. На робочому рівні, де я приймаю участь з російською омбудсманкою Лантратовою — найближчим часом ми розпочнемо підготовку до цієї важливої роботи, до робочої комунікації, підготовки елементів, визначення коли це буде відбуватися, яким чином пропрацьовувати логістику і повертати наших громадян", — сказав уповноважений ВРУ з прав людини.

Також у нього запитали, чи є перспектива, що будуть проведені нові гуманітарні місії, подібні до тої, як це було в Олешках Херсонської області. У відповідь Лубінець заявив, він не може сказати, що сторони близькі до застосування подібного механізму.

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Проте він наголосив, що під час перемовин за участі першої леді США Меланії Трамп — сторонам вдалося винайти новий механізм фізичною присутності представників усіх трьох сторін (України, США та РФ) на території, які наразі під контролем Російської Федерації. Це своєю чергою дало можливість повернути українців, які хотіли виїхати з Олешок і приїхати на підконтрольну Україні територію.

Також омбудсмен додав, що у важкій ситуації знаходилися не лише мешканці Олешок і та Херсонської області, але й і в інших регіонах. Тож він порушив це питання на зустрічі з Меланією Трамп та російською стороною, і є домовленість щодо доопрацювання механізму.

"Ми домовились про те, що механізм, який був напрацьований нами і гуманітарна місія потребує зараз часу на аналіз: що було зроблено, які результати, на чому ще треба зосередитись, що треба пропрацювати додатково, щоб результати нашої діяльності стали ще більш ефективними. Я в першу чергу кажу про громадян України, бо у нас є додаткові елементи, над якими ми, на мій погляд, повинні пропрацювати, щоб можливі наступні гуманітарні місії були ще більш ефективними саме для захисту прав громадян України. І найближчим часом, як я казав, ми розпочнемо і перемовини робочі, перемовини по обміну, так і автоматично ми будемо вести перемовини щодо можливих продовжень запуску подібних гуманітарних місій. Зараз це на рівні домовленостей", — резюмував Лубінець.

Пост Лубінця. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський добою раніше теж заявив, що на переговорах в Абу-Дабі сторони обговорили можливість великого обміну полоненими. У разі досягнення домовленості кожна сторона зможе повернути 1000 або навіть 1500 людей.

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