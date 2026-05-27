Live Media HUB и университет Карпенко-Карого объявили о сотрудничестве

Ректор КНУТКиТ Инна Кочарян и владелица медиахолдинга Live Media HUB Анна Ковалева. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Live Media HUB и Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого объявили о старте долгосрочного сотрудничества. Стороны подписали меморандум, в рамках которого студенты смогут проходить стажировку в редакциях и работать над собственными медийными проектами. В холдинге отмечают, что партнерство должно стать платформой для подготовки новых специалистов медиасферы.

Об этом в комментарии журналисту Новини.LIVE Александру Саюну рассказала владелица медиахолдинга Live Media HUB Анна Ковалева.

Подписание меморандума между Live Media HUB и КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Live Media HUB и КНУТКиТ им. Карпенко-Карого подписали меморандум

Live Media HUB и Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого официально начали долгосрочную инициативу сотрудничества. Партнерство предусматривает практическое взаимодействие студентов с медиаиндустрией, в частности стажировку в реальных редакциях, участие в создании контента и работу над собственными проектами.

В рамках сотрудничества будущие журналисты, режиссеры монтажа, звукорежиссеры и другие специалисты смогут получить практический опыт еще во время учебы. В Live Media HUB отмечают, что такое взаимодействие позволит студентам лучше понять специфику работы в современных медиа и подготовиться к профессиональной деятельности.

Владелица медиахолдинга Live Media HUB Анна Ковалева. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Владелица медиахолдинга Live Media HUB Анна Ковалева, отвечая на вопрос о важности сотрудничества с университетом Карпенко-Карого, отметила, что для компании стратегически важно работать с молодыми специалистами.

"Для нас вообще важно сотрудничать с молодежью, с талантливыми выпускниками. Карпенко-Карого — это институт, который выпускает специалистов, с которыми мы сотрудничаем. У нас сейчас достаточно много молодежи проходят практику. Также многие сотрудники являются выпускниками Карпенко-Карого — звукорежиссеры, режиссеры монтажа", — отметила она.

По словам Ковалевой, партнерство является взаимовыгодным для обеих сторон, ведь медиахолдинг не только готов делиться практическим опытом, но и сам заинтересован в профессиональной экспертизе преподавателей и руководства университета.

Комментируя цель самой инициативы, владелица Live Media HUB объяснила, что речь идет прежде всего о возможности для студентов получить реальный опыт работы в медиа еще до официального трудоустройства.

"Цель инициативы — получать классных специалистов к себе в команду, давать им возможность учиться, проходить практику. Понять перед тем, как выходить уже на полноценное рабочее место, как это — работать ведущим, как это — работать режиссером монтажа. С чем ты сталкиваешься уже в рамках рабочего процесса. Это такой live-режим почувствовать", — сказала Анна Ковалева.

В Live Media HUB также отмечают, что кадровый вопрос сегодня является одним из главных вызовов для украинского медиарынка. Именно поэтому сотрудничество с профильными учебными заведениями рассматривается как возможность формировать новое поколение специалистов и привлекать молодых специалистов к работе в индустрии.

Новини.LIVE информировали, что в Украине количество абитуриентов не уменьшается, несмотря на полномасштабную войну. Как заявила нардеп Юлия Гришина, в 2026 году число зарегистрированных участников НМТ почти соответствует показателям прошлого года. По ее словам, это свидетельствует о доверии молодежи к украинскому образованию и желании учиться именно в Украине.

Новини.LIVE также сообщали, что украинские университеты в 2028-2029 годах могут остаться без первокурсников из-за перехода на 12-летнюю систему образования. Об этом заявила народный депутат Ирина Борзова, объяснив, что один год фактически не будет набора студентов на первый курс. По ее словам, это создает серьезные риски и экономическую нагрузку для высших учебных заведений.