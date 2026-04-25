Университеты могут остаться без студентов: нардеп назвала причину

Народный депутат Украины Ирина Морозова заявила, что украинские университеты могут остаться без студентов, в частности первокурсников. Причиной таких последствий может стать внедрение реформы старшей школы, финальный этап которой запланирован на 2027 год.

Об этом нардеп сказала в эфире "День.LIVE".

Почему университеты уже в ближайшие годы могут остаться без студентов

Как пояснила Ирина Борзова, в 2028-2029 годах университеты могут остаться без первокурсников, поскольку происходит переход на 12-летнюю систему образования.

"Соответственно в 2028-2029 годах университеты потеряют поступающих... первокурсников, потому что дети переходят на 12-летнее обучение. И на самом деле это очень большой риск для наших университетов, с ними нужно уже начинать работать, потому что фактически один год не будет поступающих, не будет соответственно первого курса студентов", — сказала нардеп, добавив, что это также серьезная экономическая нагрузка.

По ее словам, реформа реализуется в условиях полномасштабной войны, что существенно изменило образовательный контекст. Среди рисков - отсутствие согласованности между школами и университетами, а также влияние на качество подготовки абитуриентов.

Борзова также предостерегла, что на фоне этих изменений и уже имеющегося оттока молодежи за границу часть высших учебных заведений может оказаться под угрозой реорганизации или закрытия.

